"جلوبال فارما" تفتتح أول خط تصنيع للأعشاب الطبية لإنتاج "MG21"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "جلوبال فارما"، الشركة المتخصصة في صناعة الأدوية في دولة الإمارات وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن افتتاح أول خط تصنيع عشبي معتمد من وزارة الصحة والوقاية لإنتاج الدواء العشبي MG21بالتعاون مع الفجيرة للشفاء.

وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، اختارت شركة "الفجيرة للشفاء"، شركة "جلوبال فارما" لتطوير وبيع وتسويق وترويج وتوزيع "MG21" في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهو دواء عشبي مضاد للالتهابات، يتكون من تركيبة من الأعشاب مثل (المر والقسط)، يستخدم للعلاج والوقاية من أنواع مختلفة من الالتهابات التي تتراوح بين التهابات الجهاز التنفسي وعسر الهضم والتهابات الجلد والصداع وأمراض السكري.

وافتتح وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور أمين حسين الأميري، وحدة التصنيع المخصصة مع بدء الإنتاج التجاري لـلدواء العشبي.

يذكر أن "جلوبال فارما" تمتلك بمقرها الكائن في مجمع دبي للاستثمار منشأة حديثة مع مرافق منفصلة تماما لتصنيع المنتجات العشبية التي تم بناؤها وفقًا لأعلى معايير جودة التصنيع وبطاقة إنتاج سنوية تبلغ حوالي نصف مليون كبسولة. كما طبقت "جلوبال فارما" طريقة تحكم فعالة لضمان أن المنتج يلبي لوائح الجودة الصارمة للأدوية ويمكنها من التوسع وإضافة أشكال دوائية جديدة.

وقال مدير عام شركة دبي للاستثمار الصناعي، محمد سعيد الرقباني: تهدف جلوبال فارما إلى تبني الابتكار والتكيف باستمرار لتقديم الأفضل في مجال الرعاية الصحية لتصبح مؤسسة رعاية صحية متكاملة جذابة عالميًا وذات توجه تقني، ويسعدنا إضافة الأدوية العشبية MG21 إلى مجموعتنا الحالية من الأدوية وإنتاجها محليًا في منشأتنا المتوافقة تمامًا مع أعلى معايير جودة التصنيع، في معرض الانطلاق في هذه الرحلة المثمرة مع شركة الفجيرة للاستشفاء، نعتقد أن هذا الدواء العشبي لن يصبح منتجًا شائعًا لدى المستهلكين فحسب، بل سيساعد أيضًا في تعزيز ريادة الإمارات العربية المتحدة في مجال المستحضرات الصيدلانية في المنطقة.

وقال باسم البراهمة، المدير العام لشركة جلوبال فارما، "لقد وقعت الشركة اتفاقية توزيع مع شركة "ألفامِد" التي تعد واحدة من الموزعين المحليين الرائدين في الدولة، بهدف تأمين MG21 ليكون متاحا في غالبية الصيدليات قبل نهاية هذا العام 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news