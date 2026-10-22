"جمجوم فارما" ذراعاً تجارية حصرية لـ"بيوفنتشر" لتوفير دواء "أوستيكينوماب" التخصصي في الإمارات

أعلنت شركة "جمجوم فارما" توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة "بيوفنتشر للرعاية الصحية"، التابعة لشركة "مبادلة بيو"، لتوسيع نطاق وصول المرضى إلى دواء "أوستيكينوماب" في دولة الإمارات، في خطوة رئيسة تسهم في تعزيز خدمات الرعاية الصحية التخصصية ودعم منظومة الصناعات الدوائية بالدولة.

وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى "جمجوم فارما" مهام الذراع التجارية الحصرية لدواء "أوستيكينوماب" التابع لشركة "بيوفنتشر للرعاية الصحية" في السوق الإماراتية، حيث ستشرف على أنشطة الترويج للمنتج والتواصل مع الكوادر الطبية والمتخصصين في القطاع الصحي، وفقاً للمتطلبات والضوابط التنظيمية المعمول بها.

وتجمع هذه الشراكة الاستراتيجية بين خبرات "بيوفنتشر للرعاية الصحية" المتميزة في تطوير محفظتها الدوائية وضمان الجودة، والقدرات التجارية الواسعة لشركة "جمجوم فارما" وشبكة علاقاتها الممتدة مع المؤسسات والكوادر الصحية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتستهدف الاتفاقية الاستفادة القصوى من الخبرات والإمكانات المتكاملة للشركتين لتعزيز إتاحة العلاجات التخصصية للمرضى، ودعم كفاءة منظومة الرعاية الصحية في الدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لتوسيع التعاون في قطاع الصناعات الدوائية، والمساهمة الفاعلة في تطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز وصول المرضى إلى الخيارات العلاجية المتخصصة.