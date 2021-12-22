«الإمارات دبي الوطني» يطلق خدماته الصوتية عبر «أليكسا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن تقديم الخدمات المصرفية الصوتية عبر تطبيق «أمازون أليكسا» في دولة الإمارات، مشيراً إلى توافر التطبيق «أمازون أليكسا» عبر متجري «آب ستور» و«غوغل بلاي».

وأفاد البنك في بيان بأنه يمكن للعملاء تفعيل ميزة الخدمات المصرفية على التطبيق للحصول على أحدث المعلومات عن معاملات حسابهم المصرفي وبطاقتهم الائتمانية من البنك، وذلك عبر الأوامر الصوتية باللغة المحكية، إضافة إلى تمكينهم من الاستماع إلى أحدث المستجدات في الأسواق عبر أي جهاز يدعم «أمازون أليكسا»، لافتاً إلى أن الخدمة الجديدة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك لتقديم خدمات مصرفية تثري تجربة العملاء، وتسخر واجهات برمجة التطبيقات التي تم تأسيسها، تماشياً مع معايير الخدمات المصرفية المفتوحة، لتتيح تبادل المعلومات المالية بين البنوك ومزوّدي الخدمات الآخرين مثل «أمازون»، والامتثال في الوقت نفسه لأعلى معايير الأمان وخصوصية المستخدمين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «لطالما كان بنك الإمارات دبي الوطني سبّاقاً إلى تعزيز الابتكار في القطاع المصرفي، وتأتي الخدمات المصرفية الصوتية بمثابة خطوة جديدة في مسيرة البنك نحو تبني التقنيات الجديدة وسعيه المستمر إلى إثراء تجارب العملاء».

وأضاف أنه «في أعقاب إطلاق (أمازون) لخدمة (أليكسا) رسمياً في دولة الإمارات، يسعدنا تمكين عملائنا من الوصول إلى حساباتهم ومعاملاتهم المصرفية عبر هذه المنصّة المبتكرة بأسلوب يوفر لهم مزيداً من الراحة والمرونة».

• الخدمة الجديدة تمكّن العملاء من الاستماع إلى أحدث مستجدات الأسواق.

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