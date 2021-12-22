«موارد» وشركة نرويجية تنفذان المرحلة الثانية من «تخضير الصحراء»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة «موارد القابضة للاستثمار»، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة «ديزرت كونترول» النرويجية، لتنفيذ المرحلة الثانية من مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها في يونيو الماضي بين الطرفين، بهدف المحافظة على البيئة الصحراوية والزراعة الطبيعية.

وكانت «ديزرت كونترول»، أعلنت عن نجاحها في تطوير نوع من الطين الطبيعي السائل القادر على تحويل التربة الصحراوية إلى أرضٍ صالحة للزراعة، ويمتاز بقدرته على تقليل استهلاك المياه في المشروعات الزراعية والغابات الحرجية والمساحات الخضراء.

وأوضح بيان صادر، أمس، أنه بموجب الشراكة الجديدة، سيتمّ تأسيس شركة محلية جديدة تحت اسم «موارد ديزرت كونترول ذ.م.م»، كشركة محلية معترف بها في دولة الإمارات.

ومن خلال هذه الشراكة، تعمل «موارد القابضة للاستثمار» و«ديزرت كونترول» على تضافر الجهود المشتركة، للاستفادة من المزايا التنافسية لتقنية الطين الطبيعي السائل، إلى جانب الشبكة العالمية والإقليمية والإمكانات الكبيرة لشركة «موارد» في قطاعات إدارة الموارد الطبيعية والغابات والزراعة.

وتهدف الشراكة الجديدة بين الجانبين الى تعزيز وزيادة الأعمال المتعلقة بإدارة الأنظمة البيئية الذكية مناخياً، في الإمارات والمنطقة.

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