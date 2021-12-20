«ديوا».. أول مؤسسة حكومية في العالم تُتيح خدماتها عبر «أليكسا» باللغة العربية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم ووام

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، عن توفير خدماتها الذكية عبر أجهزة «أليكسا» من شركة «أمازون» باللغة العربية لتكون بذلك أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى العالم تقدم خدماتها باللغة العربية من خلال هذه التقنية المبتكرة.

وبات بإمكان المتعاملين الآن الاطلاع على تفاصيل الفاتورة الشهرية باللغة العربية وسجل الفواتير السابقة وتفاصيل استهلاك الكهرباء والمياه وبصمتهم الكربونية، إلى جانب ربط حساباتهم لدى الهيئة مع حساباتهم الأخرى في «أمازون».

«رماس»

كما يمكن للمتعاملين الاستفادة من «رماس»، موظف الهيئة الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر أجهزة «أليكسا» باللغة العربية، للحصول على أجوبة عن أسئلتهم واستفساراتهم، بجانب الاستفادة من خصائص مبادرة «الحياة الذكية» التي تمكنهم من اتخاذ الخيارات الذكية لترشيد الاستهلاك بشكل استباقي وذاتي ورقمي، وحل جميع المشكلات والمعوقات التي تسبب زيادة الهدر والاستهلاك دون الرجوع إلى الهيئة.

الذكاء الاصطناعي

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير: «نفخر بأن تكون الهيئة أول مؤسسة خدماتية حكومية في العالم توفر خدماتها باللغة العربية عبر (أليكسا) من (أمازون)، حيث يجسد ذلك جهودها المتواصلة لتحقيق الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الإحلالية لتوفير أفضل الخدمات الذكية للمتعاملين».

وأضاف أن «الهيئة كانت أول جهة حكومية في الدولة تضيف موظفها الافتراضي (رماس) إلى هذه التقنية المبتكرة منذ عام 2017 لتمكين المتعاملين من الاستفسار عن فواتيرهم في أي وقت»، مشيراً إلى أنه علاوة على ذلك تتيح لمتعامليها إتمام معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان وبكل سهولة وأمان من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي والعديد من القنوات الذكية، بما يوفر وقتهم وجهدهم، ويعزز سعادتهم ومساهمتهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

طريقة مبتكرة

من جانبه، قال نائب رئيس الأجهزة والخدمات في شركة «أمازون»، إريك سارنيو: «متحمسون جداً لرؤية هيئة كهرباء ومياه دبي توفر خدماتها لمتعامليها عبر (أليكسا)، وتقدم للمرة الأولى طريقة مبتكرة وأكثر استدامة لعمل المؤسسات الخدماتية الحكومية».

وأضاف: «نتيح عبر (أليكسا) للمتعاملين الاستفادة من باقة واسعة من خدمات الهيئة المبتكرة من خلال الأوامر الصوتية، ما يسهم في توفير وقتهم ويحافظ على الموارد، إلى جانب تحفيز اتباع نمط حياة أكثر استدامة».

مركز بيانات

إلى ذلك، وضع الطاير، ورئيس شركة «هواوي» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ستيفن يي، حجر أساس المرحلة الأولى لأكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مصمّم للحصول على شهادة «Tier-III» من معهد «أب تايم»، وتنفذه شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لـ«ديوا»، وذلك في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

وأوضح بيان صادر أمس، أن مركز البيانات الأخضر المحايد للكربون، يعتمد على الطاقة الشمسية بنسبة 100%، وستتجاوز قدرته الإنتاجية 100 ميغاواط.

فرصة

وقال الطاير، إن وضع حجر الأساس لأكبر مركز بيانات أخضر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يأتي ليؤكد أننا ماضون بثقة نحو تحقيق أهداف استراتيجية الطاقة النظيفة 2050، ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030، من خلال تطوير حلول مبتكرة وصديقة للبيئة تقلل من الانبعاثات الكربونية».

وأضاف أن «مركز البيانات الأخضر، الذي تنفذه شركة (مورو) سيتيح الفرصة للشركات العالمية المتخصصة في الحوسبة الفائقة الوصول إلى حوسبة خالية من الانبعاثات الكربونية، كما سيساعد المؤسسات على تنفيذ مبادرات الاستدامة الخاصة بها والحد من بصمتها الكربونية».

محرّك جديد

من جهته، قال ستيفن يي: «على نحو متسارع، تصبح البيانات المحرّك الجديد للتوسع الاقتصادي والتنوّع، ومع إنشاء المزيد من مراكز البيانات في المستقبل، فإن هذا المشروع يمثل نموذجاً للجمع بين التقنيات الإلكترونية الرقمية وتقنيات الطاقة لتوفير بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون تعمل باستخدام الطاقة المتجددة، حيث نلتزم بالمساهمة في تحقيق الحياد الكربوني في مختلف أنحاء العالم».

• مركز البيانات الجديد يعتمد على الطاقة الشمسية 100%.. وتتجاوز قدرته الإنتاجية 100 ميغاواط.

%98.9 من خدمات «ديوا» ذكية

بلغت نسبة التبني الذكي لخدمات هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، 98.9% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، كما حصلت الهيئة على ختم (100% لاورقية) من هيئة دبي الرقمية تقديراً لنجاحها في الانتهاء من التحوّل الرقمي لجميع عملياتها وخدماتها بنسبة 100%.

وتقدّم الهيئة خدمات موظفها الافتراضي «رماس» على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي وحساب الهيئة على موقع التواصل.

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