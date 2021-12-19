تراجعات قوية بأسواق الأسهم المحلية في الجلسة الصباحية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.8% عند مستوى 3183 نقطة، وسط تداولات بلغت 214 مليون درهم، بعد مرور نحو 3 ساعات من الافتتاح.

وتشهد تداولات اليوم تراجعا جماعيا للاسهم يتقدمها سهم "الاتحاد العقارية" بنسبة 8.6% وسهم "سوق دبي المالي" بنسبة 7.4% ويتداول سهما "ديار للتطوير" و"جي إف إتش" على انخفاض بـأكثر من 6%، بينما انخفض سهم "إعمار العقارية" بنسبة 3%.

وانخفض سوق أبوظبي المالي عند افتتاح التداولات اليوم بنسبة 0.3%، ليصل بعد مرور ثلاث ساعات إلى 1.9% عند مستوى 8689، وبتداولات بلغت 1.4 مليار درهم.

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