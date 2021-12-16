دبي تستقبل موسم الأعياد بمجموعة واسعة من الفعاليات والعروض والأنشطة الاحتفالية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تقدم دبي لضيوفها الكثير من التجارب المميزة التي تمكّنهم من قضاء أوقات ممتعة، لاسيما وأنها تتمتّع بالعديد من المقوّمات السياحية التي تلبّي مختلف الأذواق والفئات العمرية. وتشهد دبي خلال شهر ديسمبر إقامة مجموعة مشوقة من الفعاليات والعروض والأنشطة خلال موسم الأعياد. وتواصل دبي ريادة مشهد تعافي قطاع السياحة العالمي، باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات الآمنة حول العالم، حيث تقوم بتنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة خلال موسم الأعياد واعتدال الطقس.

ونظراً لما تتمتع به من أمان، ومقومات سياحية فريدة، وبنية تحتية متطورة، تسعى دبي لتعزيز مكانتها لتصبح المدينة المفضلة للحياة والعمل والزيارة، وهي تستعد حالياً لاستقبال ضيوفها من داخل الدولة وخارجها، للاستمتاع بالفعاليات المتنوعة خلال موسم الأعياد، حيث يمكن قضاء أوقات ممتعة بحضور إحدى الفعاليات الترفيهية، أو قضاء أمسية رائعة برفقة العائلة أو الأصدقاء لتناول وجبة طعام شهية في أحد المطاعم المميزة، كما يمكن مشاهدة عروض الألعاب النارية بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الجديدة، أو حضور إحدى الحفلات الموسيقية.

عروض استثنائية

وقدم مجموعة من الفنانين الموهوبين القصة الشهيرة «سنو وايت والأقزام السبعة» على خشبة مسرح «ذا ثياتر» في «مول الإمارات» يوم أمس (15 ديسمبر) في أمسية مفعمة بالأغاني والرقصات المحببة لدى الأطفال والأجواء التفاعلية المرحة.

وتستقبل سفينة «كوين إليزابيث 2»، اليوم، عرض مسرحية «علاء الدين» في أمسية مليئة بأجواء المغامرة والمرح المناسب لجميع أفراد العائلة، مع هذا العمل المسرحي الإيمائي الرائع الذي يروي حكاية «علاء الدين» الكلاسيكية، بأسلوب مسرحي مليء بالضحك والموسيقى والأزياء الملونة.

كما ستمتلئ أرجاء سفينة «كوين إليزابيث 2»، غداً، بأغاني عيد الميلاد، حيث ستغنّي «ليزا جولدن» إلى جانب «إميلي بيكوك» و«جون ماركس» وغيرهم في عرض آسر تتخلّله أروع الأغاني الميلادية الكلاسيكية.

وستحيي «دبي أوبرا» في 21 ديسمبر، حفل «ذا ساوند أوف كريسماس»، الذي يضم جميع أغاني عيد الميلاد المفضلة، بما في ذلك «سانتا بيبي»، و«جينقل بيل روك»، و«وينتر وندرلاند»، و«فيليز نافيداد»، و«أول أي»، و«انت فور كريسملس إز يو وروكين أراوند ذي كريسماس تري» وغيرها الكثير. وتضم الفرقة بقيادة آدم لونغ، 25 من أفضل موسيقيي الجاز في دولة الإمارات والمنطقة.

كما ستشهد خشبة مسرح «دبي أوبرا» في 23 وحتى 25 ديسمبر، العرض المسرحي «ذا نات كراكر» الشهيرة بمشاركة فنانين وراقصين موهوبين من «دار الباليه الروسية»، و«الأوبرا الروسية». ويضم العمل مجموعة من أكثر المقطوعات الموسيقية شهرةً لتشايكوفسكي، بما فيها موسيقى «فالس أوف ذا فلاورز»، و«شوغر بلوم فيري»، والتي تؤديها أوركسترا حيّة.

عروض التسوق

ويعود مهرجان دبي للتسوق بدورته الـ27 خلال الفترة بين 15 ديسمبر 2021، و30 يناير 2022، حيث يوفر مجموعة من العروض والتخفيضات لأبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى إقامة العروض الترفيهية الحية، والسحوبات الكبرى، وتجارب الطعام المتنوعة، والأنشطة العائلية التي تُقام في جميع أنحاء المدينة.

موسم الأعياد

وتحول منتجع باب الشمس الصحراوي خلال الفترة من 10 وحتى 21 ديسمبر، إلى سوق «ديزرت ويندرلاند»، إذ يستوحي طابعه من موسم الأعياد، ويقدم مجموعة من العروض المثالية لمختلف أفراد العائلة ضمن أجواء رائعة يغمرها أناشيد «جوقة الكريسماس» حول الشجرة، كما يضم السوق أكثر من 50 كشكاً للمأكولات والمشروبات وغيرها من الحلويات المخصصة لهذه المناسبة. وسيقدم باب الشمس أيضاً حتى 24 ديسمبر شاي بعد الظهر في «يا هلا»، يليه وجبات خاصة عشية عيد الميلاد، ويوم عيد الميلاد، و«بوكسينغ داي»، بالإضافة إلى احتفال ليلة رأس السنة الجديدة حتى نهاية عام 2021.

«ونتر غاردن»

افتتحت «ونتر غاردن دبي» أبوابها أمام الزوار اعتباراً من 1 ديسمبر ضمن أجواء شتوية لندنية استعداداً لاستقبال رأس السنة وأعياد الميلاد، وتقع الحديقة الشتوية أمام قصر الحبتور دبي، وتضم مجموعة من أكشاك الطعام لأخذ الزوار في رحلة طهي حول العالم، مع عروض في الشوارع وموسيقى مباشرة.

كما يخصص معرض «إكسبو 2020 دبي» فترة مميزة من 20 حتى 28 ديسمبر خلال موسم الأعياد، حيث طرح المعرض تذكرته الاحتفالية التي تتيح وصولاً غير محدود لشهر كامل من الفعاليات الاستثنائية الممتعة. ويقدم «إكسبو» مجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والترفيهية للجميع احتفالاً بموسم الأعياد، حيث سيكتسي المعرض بزينة عيد الميلاد، وتتحول ساحة الوصل إلى منطقة مستوحاة من «واندرلاند وينتر»، تلك العجائب الشتوية المليئة بالتشويق، والإضاءات المميزة، كما سيتم تنظيم عرض خاص بمناسبة عيد الميلاد كل ليلة.

وتستضيف مدينة جميرا، خلال الفترة من 16 حتى 30 ديسمبر، سوق موسم الأعياد لقضاء أجمل الأوقات مع الأصدقاء والعائلة ضمن أجواء مميّزة وتفاصيل ديكور وزينة رائعة.

وتقدم «آي إم جي عالم من المغامرات»، الوجهة الترفيهية الرائدة في دبي، مجموعة من العروض الشتوية، وتدعو العائلات والأصدقاء من الأعمار كافة خلال الفترة من 13 ديسمبر وحتى 11 يناير إلى لقاء شخصية «سانتا»، والانضمام إليه في مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها بما فيها موكب عيد الميلاد، والرسم على الوجه، والالتقاء بالشخصيات الكرتونية المحببة.

مخيّم «سونارا»

ويخصص مخيّم «سونارا»، الذي يقع في قلب الصحراء، تجربة فريدة خلال موسم الأعياد والتي توفر للضيوف الاحتفال تحت أضواء النجوم، إلى جانب إعداد قائمة طعام خصيصاً لهذه المناسبة، كما تشمل التجربة زيارات من سانتا على الضيوف، ومجموعة من العروض الراقصة وسط أجواء ساحرة ومميزة.

وتقدم «بالون أدفنتشرز» تجربة لا تنسى خلال موسم الأعياد والتي تبدأ بأمسية حول النار في مجلس تقليدي، ثم قضاء ليلة هادئة في بيت حجري قديم استعداداً للاستيقاظ باكراً والصعود على متن المنطاد في رحلة غامرة بالمناظر الخلابة لمعالم دبي المميزة.

حتفالات ليلة رأس السنة

يستقبل فندق «أتلاتنس» العام الجديد بعشاء ملكي على نغمات فرقة موسيقية حيّة من 30 عازفاً وفقرات ترفيهية ممتعة، إلى جانب البوفيه الملكي. ويستعد فندق برج العرب، الذي يعد من أرقى الفنادق في العالم، لاستقبال العام الجديد بمجموعة من عروض الألعاب النارية. ويستعد برج خليفة مرة أخرى إلى إبهار العالم بعروضه النارية والضوئية الرائعة، وتشكّل جميع المطاعم المطلة على برج خليفة في بوليفارد الشيخ محمد بن راشد ووسط مدينة دبي، وجهة مثالية لمشاهدة هذه العروض مع الاستمتاع بأجواء ممتعة وأطباق متنوعة. ويقدم دبي فستيفال سيتي مول عرض «تخيّل» المائي، الذي يجمع بين تقنيات الليزر والضوء والصوت، إلى جانب عروض الألعاب النارية التي سيتم تخصيصها احتفالاً بالعام الجديد.

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