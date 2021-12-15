«دي بي ورلد» تدعم التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية في أوزبكستان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقعت مجموعة «دي بي ورلد» اتفاقية إطارية لشراكة استراتيجية مع أوزبكستان، بهدف ترسيخ حضور المجموعة وتعزيز تدفق التجارة العالمية ودعم تطوير البنية التحتية الرقمية في أوزبكستان، حيث ستدعم «دي بي ورلد» تطوير منصات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية في أوزبكستان، كما ستسعى إلى تمكين المستهلكين من خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول والتسوق عبر الإنترنت بمستوى عالمي.

وأفادت المجموعة في بيان أمس، بأنه وقع الاتفاقية عن الجانب الأوزبكي، نائب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، شكرات فافاييف، فيما وقعها عن الجانب الإماراتي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد»، سلطان بن سليم، بحضور نائب رئيس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أوزبكستان، ساردور أومورزاكوف.

ووفقاً للبيان، تغطي الاتفاقية الجديدة مجالات واسعة من التعاون المشترك لتعزيز الشبكات التجارية في أوزبكستان، وترسخ مكانة «دي بي ورلد» كشريك استراتيجي في دعم حركة التجارة الدولية، مع التركيز على تدفق التجارة في البلاد.

وتشمل الاتفاقية، إنشاء شبكة لوجستية داخلية جديدة، ودعم التوسع في منطقة نافوي الاقتصادية الحرة، ومحطة الشحن الجوي في مطار نافوي الدولي، إضافة إلى إطلاق خدمات تجارة إلكترونية جديدة للمستهلكين ومنصات تكنولوجيا مالية في أوزبكستان، وتسهيل العمليات الجمركية.

وقال بن سليم، إن «(دي بي ورلد) تلتزم بشراكتها الاستراتيجية لتمكين التجارة مع أوزبكستان، حيث ستساعد اتفاقياتنا الموقعة مع أوزبكستان في تصميم وتشكيل نظام تجاري عالمي المستوى في البلاد، في ظل ما يشهده الاقتصاد الأوزبكي من نمو متسارع سيحول البلاد إلى وجهة جذابة للاستثمارات على المدى البعيد».

من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الأوزبكي، إن بلاده تحرص على التعاون مع (دي بي ورلد) لتسهيل تطوير قطاع الخدمات اللوجستية في أوزبكستان عبر تنفيذ مشروعات ضمن المناطق الرئيسة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news