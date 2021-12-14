المشرق يحصل على 150 مليون سهم في "ديبا" من أسهم أرابتك المرهونة لصالح البنك

المصدر: مدحت السويفي - دبي

حصل بنك المشرق على قرار قضائي قام بموجبه بنقل ملكية ما يقرب من 150 مليون سهم في شركة ديبا والمدرجة في بورصة ناسداك دبي إلى حسابه كإجراء تنفيذي مقابل ضمانات مقدمة لشركة أرابتك المتعثرة.

وذكر البنك أن الأسهم كانت مرهونة لصالح البنك بموجب عقد رهن واتفاقية تسهيلات ائتمانية مع أرابتك القابضة.

ولم يذكر البنك قيمة التسهيلات التي قدمها لأرابتك أو قيمة الأسهم التي حصل عليها بموجب القرار القضائي.

وأعلن البنك، الشهر الماضي، عن توصله لتسوية مع دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك DSF، ومكتب مراقبة الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وقال البنك إن التسوية تتعلق ببعض الإجراءات التي تتضمن معاملات بالدولار الأميركي والتي حدثت قبل أكثر من 10 سنوات.

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