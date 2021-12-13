«مهرجان دبي للتسوّق».. الدورة الأكبر والأكثر تنوّعاً

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق الدورة 27 من «مهرجان دبي للتسوق» خلال الفترة بين 15 ديسمبر الجاري ولغاية 30 يناير 2022، مؤكدة أن المهرجان سيتضمن باقة من عروض التسوق غير المسبوقة، ستكون الأكبر والأكثر تنوعاً.

وكشفت في تصريحات خلال مؤتمر صحافي عقدته في دبي، أمس، أن الدورة الجديدة للمهرجان ستشمل عروض تخفيضات بنسب تراوح بين 25 و75%.

الأكثر تنوعاً

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن الدورة المقبلة من «مهرجان دبي للتسوق»، التي ستبدأ في الفترة بين 15 ديسمبر 2021 و30 يناير 2022، تعد الأكبر والأكثر تنوعاً في تاريخها، سواء من حيث العروض أو التنزيلات المطروحة.

وأضاف أن مواكبة فترة المهرجان لفعاليات «إكسبو 2020 دبي» إضافة نوعية لأنشطة المهرجان، إذ سيستفيد زوار الدولة من زيارة المعرض، والاستفادة من فعاليات وعروض المهرجان في الوقت نفسه، ما يجعل من عروض المهرجان خلال دورته الجديدة أكثر توسعاً وتنوّعاً مقارنة بدورات سابقة، مع 47 يوماً حافلة بسحوبات الجوائز والعروض الترويجية.

4000 متجر

من جهته، قال مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس عريقات، إن عروض التنزيلات في النسخة الجديدة لمهرجان دبي للتسوق ستشمل أكثر من 4000 متجر، وما يجاوز 1000 علامة تجارية، مقارنة بـ800 علامة تجارية خلال نسخة عام 2019.

وأوضح أن عروض التخفيضات خلال فترة المهرجان ستتم عبر مراحل تدريجية، لترتفع وتيرتها وتراوح بين 25 و75% بدءاً من 26 ديسمبر الجاري، إضافة إلى طرح حملات مختلفة تشمل تنزيلات بنسبة 90% في مراكز تجارية مختلفة تابعة لـ«مجموعة ماجد الفطيم»، إضافة إلى عروض «ميغا سيل»، في متاجر «دبي مول» التي تتضمن كذلك تخفيضات تصل إلى 90%.

وأكد أن «دبي للتجزئة والمهرجانات» نفذت خططاً ترويجية للمهرجان في أكثر من 20 سوقاً إقليمية وعالمية.

الذهب والمجوهرات

وكشف عريقات عن تخفيضات في أسواق الذهب والمجوهرات تصل إلى نحو 80% على منتجات مختلفة، إضافة إلى سحوبات على جوائز للمتسوقين، إذ يتيح سحب «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات»، الفرصة، للفوز بما يصل إلى ربع كيلوغرام من الذهب كل يومين على مشتريات قيمتها 500 درهم فأكثر للذهب والألماس واللؤلؤ والساعات في المتاجر المشاركة بالمهرجان.

جوائز نقدية

وأضاف أنه يمكن لرواد المهرجان الدخول في سحب أسبوعي للحصول على فرص للفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم، لافتاً إلى أن من يتسوّق في متاجر «أمبر»، تتاح له فرصة أن يصبح «مليونير أمبر»، ويربح مليون نقطة «أمبر» عند التسوق بمبلغ 5000 درهم في متاجر مثل «هارفي نيكولز» و«بلومينغديلز» وغيرهما، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

«مليونير سكاي واردز»

يتيح عرض «مليونير سكاي واردز»، التسوق في «دبي مول» أو في منافذ «سكاي واردز» اليومية. ومقابل كل 100 درهم يتم إنفاقها، يدخل المتسوق في سحب أسبوعي للفوز بمليون ميل «سكاي واردز» مع «طيران الإمارات».

«مليونير شير»

يمكن للمتسوقين في مراكز تسوّق: «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، الحصول على منتجات لأحدث ماركات المصممين بأسعار أقل خلال مهرجان دبي للتسوق ضمن جوائز «مليونير شير».

ويتاح للمتسوقين في الفترة بين 15 ديسمبر 2021 و30 يناير 2022، الذين ينفقون 300 درهم، دخول السحب الأسبوعي عن طريق مسح إيصالات الشراء عبر تطبيق «SHARE»، للحصول على فرصة اقتناص «مليون نقطة شير» لكل إيصال شراء.

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