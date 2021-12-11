3.2 مليارات دولار عائدات متوقعة من بيع حصة في «الاتصالات السعودية»

المصدر: دبي ■ رويترز

سيجمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار) من خلال بيع حصة نسبتها 6% من شركة الاتصالات السعودية، بعدما حدد سعر الصفقة في طرح ثانوي.

وحدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادية في المملكة، السعر النهائي لبيع 120 مليون سهم بـ100 ريال للسهم، عند الحد الأدنى لنطاق سعري سابق من 100 إلى 116 ريالاً وفقاً لإعلان على البورصة نشره أحد كبار مديري الصفقة.

وقال مصدر مطلع على الطرح إن الصفقة التي جرى تسويقها عالمياً هي أكبر صفقة بسوق رأس المال بالشرق الأوسط هذا العام.

وشهد مؤشر الأسهم السعودية الذي ارتفع ما يقرب من 26% هذا العام عدداً كبيراً من الصفقات في الشهور الأخيرة، منها طرح عام أولي بقيمة مليار دولار لمجموعة تداول السعودية، مالكة البورصة، وطرح بقيمة 1.2 مليار دولار من شركة «أكوا باور» الدولية.

وكان صندوق الاستثمارات العامة يملك 70% من شركة الاتصالات السعودية قبل البيع. و«الاتصالات السعودية» هي أكبر شركة اتصالات بالمملكة، ولديها أيضاً شركات تابعة وحصص في مؤسسات تعمل بالكويت والبحرين والإمارات وتركيا. وفي يونيو، تم نشر أول خبر عن خطط صندوق الاستثمارات لبيع جزء من أسهم الاتصالات السعودية، وهو ما أكده الصندوق لاحقاً.

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