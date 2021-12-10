«دبليو كابيتال» ضمن الأكثر مبيعاً لمشروع «ريجاليا» التابع لـ «ديار للتطوير»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

جاءت شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية، ضمن الشركات الأكثر مبيعاً لمشروع «ريجاليا» التابع لـ«ديار للتطوير» (الذراع العقارية لبنك دبي الإسلامي)، لتواصل التفوق في تسويق المشروعات الكبرى شركات التطوير العقاري في الإمارات.

وقال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال، وليد الزرعوني، إن «هذا النجاح يكلل جهود الشركة لتصبح واحدة من أكثر الشركات تسويقاً للمشروعات الجديدة في دبي، التي تستهدف جميع الفئات من المحليين أو الأجانب».

وأكد الزرعوني أن «العلاقة الجديدة بين (دبليو كابيتال) مع شركات التطوير العقاري التي تتجاوز 50 شركة كان لها دور في الحصول على أسعار استثنائية للعملاء، وتقديم أفضل الخدمات، وتسهيل عمليات التسويق».

وتابع: «يعد تسويق مشروع (ريجاليا) أحدث نجاحات (دبليو كابيتال)، ويعكس سياسات التسويق التي تتبعها الشركة».

وأشار الزرعوني إلى أن المشروع شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تم تصميمه وفقاً لأعلى المعايير العالمية، كما سيوفر تقنيات المدن الذكية. وأضاف، أن «ديار» تتوقع إنجاز المشروع في ديسمبر 2024.

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