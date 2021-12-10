ارتفاع حيازة «المركزي» من الذهب إلى 11.7 مليار درهم في أكتوبر

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع رصيده من الذهب إلى 11.7 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة برصيد بلغ 10.3 مليارات درهم من الذهب في أكتوبر من العام الماضي، بزيادة 1.4 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 12% تقريباً على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات صادرة أمس عن «المركزي» أن رصيد المصرف من الذهب ارتفع على أساس شهري بنسبة 4%، ليصل الى أعلى معدل له خلال العام الجاري، حيث بلغ نحو 11.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي.

وكان المصرف المركزي قرر في أبريل من عام 2015 العودة لتكوين احتياطي الذهب للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، بعد أن باع «المركزي» رصيده من الذهب في عام 2007، ثم عاد مجدداً لتكوين رصيد من الذهب في عام 2015، إضافة إلى سلة احتياطاته من العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار واليورو، وغيرها.

وفي الوقت نفسه أظهرت البيانات انخفاض عدد فروع البنوك الوطنية في الدولة لنحو 518 فرعاً بنهاية أكتوبر الماضي، موزعة على 21 بنكاً في إطار استمرار عمليات الرقمنة والتحوّل الذكي مقابل 521 فرعاً في شهر سبتمبر الماضي، في الوقت الذي ظل فيه عدد فروع البنوك الأجنبية ثابتاً.

كما بلغ عدد المشتغلين في البنوك في الدولة 32 ألفاً و753 موظفاً في نهاية أكتوبر الماضي، محافظاً على الرقم نفسه الذي سجله عدد الموظفين في شهر سبتمبر الماضي، من بينهم 25 ألفاً و957 موظفاً في البنوك الوطنية، و6796 موظفاً في البنوك الأجنبية.

• عدد فروع البنوك الوطنية انخفض وسجل 518 فرعاً بنهاية أكتوبر، موزعة على 21 بنكاً.

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