افتتاح أول منتجع عائم في العالم مقابل شاطئ جميرا في 2023

مجموعة كمبينسكي": الإمارات ودبي هي أرض الفرص اللامحدودة.. وهنا لا شيء مستحيل"

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة على موقع "تويتر" بأن "دبي على موعد مع مشروع هو الأول من نوعه، مع افتتاح أول منتجع عائم في العالم مقابل شاطئ جميرا، وستتولى إدارته مجموعة كمبينسكي وسيتم افتتاح كمبينسكي فلوتنج بالاس في 2023.
وقالت "مجموعة كمبينسكي": "الإمارات ودبي هي أرض الفرص اللامحدودة، وهنا لا شيء مستحيل".

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