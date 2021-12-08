المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تغريدة على موقع "تويتر" بأن "دبي على موعد مع مشروع هو الأول من نوعه، مع افتتاح أول منتجع عائم في العالم مقابل شاطئ جميرا، وستتولى إدارته مجموعة كمبينسكي وسيتم افتتاح كمبينسكي فلوتنج بالاس في 2023.

وقالت "مجموعة كمبينسكي": "الإمارات ودبي هي أرض الفرص اللامحدودة، وهنا لا شيء مستحيل".

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