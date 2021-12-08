"نخلة جميرا" و"الخليج التجاري" ضمن أفضل المناطق لشراء العقارات بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد تقرير لبواية "زووم بروبرتي إنسايتس"، بأن سوق العقارات في دبي استرد عافيته وعاود الانتعاش هذا العام، وظل الطلب قوياً على مجالاته الرئيسة على مدار العام بفضل مواقعها الإستراتيجية وبنيتها التحتية الحديثة ومعدلات الأسعار المعقولة.

وأظهرت أحدث البيانات التي جمعتها "زووم" أن "دبي مارينا" و"معبر الخليج التجاري" و"جميرا فيليج سيركل" تعد من بين أفضل المناطق لشراء وحدات سكنية في دبي، بينما تعتبر "نخلة جميرا"، و"وسط مدينة دبي"، ومنطقة "المرابع العربية"، ذات الفئات الفاخرة، بنفس القدر من الأهمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "زووم للعقارات"، عطا شبيري، إن "مشتري العقارات ذوي الميزانيات المحدودة، فضلوا على الأغلب مناطق الضواحي ذات الوحدات السكنية بأسعار في المتناول. وعلى الرغم من ذلك، جذبت المناطق الأقرب من (إكسبو 2020 دبي) الكثيرين أيضاً".

وأضاف شبيري: "زاد الطلب على العقارات أيضاً في مناطق ذات أثاثات جيدة تم تحديثها لتوفر أسلوب حياة راق. وشهدت سوق العقارات في دبي نموا كبيرا في العام 2021 بعد تراجعه لفترة قصيرة في العام 2020 بسبب وباء كورونا. وهذه الانتعاشة التي اتخذت شكل حرف (V) واضحة وجلية حيث أن الطلب وأسعار العقارات في مختلف المناطق آخذة في الارتفاع".

وإجمالاً، شهدت أسعار العقارات السكنية قفزة تقدر بحوالي 21% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2021.



وبفضل الموقع المثالي وتوافر سبل الراحة الحديثة باتت دبي مارينا الاختيار المفضل للكثيرين ممن يرغبون في امتلاك العقارات في دبي. كما ظلت العقارات ذات الواجهات البحرية مناطق جذب للمشترين والمستثمرين.

وبحسب التقارير، فقد سجلت دبي مارينا 1142 صفقة بقيمة 2.59 مليار درهم، إضافة إلى 1543 صفقة بقيمة 4 مليارات درهم خلال الربعين الأول والثاني من 2021 . وخلال الربع الثالث تم عقد 1678 صفقة بقيمة 5.149 مليارات درهم.



وأشارت "زووم بروبرتي إنسايتس" إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الربع الرابع من العام 2021 سيشهد الوتيرة ذاتها وأن المنطقة ستحافظ على منحناها التصاعدي في السوق.

ووفرت منطقة معبر الخليج التجاري متعددة الاستخدام شققاً راقية لتحتل المرتبة الثانية الأكثر شعبية في دبي، حيث بيعت اثنتين من أغلى الشقق في دبي خلال الربع الثالث من 2021. وتقدر قيمتهما بحوالي 40 مليون درهم، و37 مليون درهم وهما جزء من مشاريع (Volante) و (Dorchester Collection Dubai).



ونجحت "جميرا ليك تاورز"، و"جميرا بارك"، و"جميرا آيلاندز" في الحفاظ على مواقعها ضمن أفضل 10 نوادي، حيث نالت شعبية كبيرة طيلة العام من قبل المستثمرين والمستعملين النهائيين.



وسجلت هذه المناطق مجتمعة أرقام مبيعات قدرت بحوالي 114 مليون درهم، و290 مليون درهم، و259 مليون درهم على التوالي، خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2021.

وتوقعت "زووم بروبرتي إينسايتس" أن يشهد الربع الرابع الزيادة ذاتها بفضل النشاط الملحوظ الذي تشهده سوق العقارات في دبي.

وتعتبر جميرا سيركل من المناطق الشهيرة التي جذبت المشترين في العام 2021، وتقع على مقربة من دبي مارينا وJLT و Internet City وتتميز بعقاراتها متوسطة القيمة ذات الأسعار المقبولة.

واحتفظت نخلة جميرا، أكبر أرخبيل من صنع البشر، بمكانتها بين المناطق الرائدة التي تجذب مشتري العقارات في دبي. وتشتهر عقارات المنطقة بمستويات الرفاهية الرائعة، وخلال الربع الثالث، بيعت أغلى شقة فيها بمبلغ 72 مليون درهم بينما بيعت إحدى فيلاتها بمبلغ 77 مليون درهم.

كما تعد المرابع العربية من المناطق التي تتمتع بتقدير واسع بفضل مافيها من فلل وبيوت فاخرة. وظلت إحدى الخيارات الأولى للمشترين والمستثمرين خلال العام 2021. ومن المقرر أن تعلن المرابع العربية عن مجموعة جديدة من الفلل نهاية الربع الأول من العام 2022، ما يضمن زيادة كبيرة في المبيعات.

ومن الأسماء البارزة ضمن المناطق الرائدة التي تعزز سوق العقارات في دبي داماك هيلز، والإمارات هيلز، ووسط مدينة دبي، وانترناشونال سيتي، ومدينة محمد بن راشد، دبي هيلز استيت.

وتشير "زووم بروبرتي إنسايتس" إلى أنه من المتوقع أن تدفع هذه الأسباب الرئيسية سوق العقارات قدماً إلى الأمام في العام 2022 أيضا.

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