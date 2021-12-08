"دبي المالي": التداول في "السوق" يوم الجمعة حتى الساعة الثالثة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلن سوق دبي المالي اليوم عن ساعات التداول الجديدة والتي تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022، حيث ستمتد جلسة التداول اليومية لخمس ساعات بين العاشرة صباحاً والثالثة من بعد الظهر من الإثنين إلى الجمعة.

ويدعم نظام العمل الجديد مرحلة النمو التي يشهدها السوق، كما يحقق التوافق مع المؤسسات المالية المحلية والعالمية ويُعزز المشاركة الفعالة للمستثمرين العالميين في سوق دبي المالي، حيث يمثلون 50٪ من حجم التداولات في السوق ويشكلون ثلث قاعدته الاستثمارية.

وقد تم اعتماد النظام الجديد لساعات التداول بعد التشاور مع المتعاملين في السوق، بما في ذلك العديد من المستثمرين وشركات الوساطة والمؤسسات المالية المحلية والعالمية. كما أن النظام الجديد يعزز بدوره من تنافسية السوق إقليمياً وعالمياً ويدعم عملياته مع أسواق المال العالمية.

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