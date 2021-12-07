«دبي للسلع المتعددة» يستضيف مؤتمر الماس فبراير المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن استضافة مؤتمر دبي للماس يوم 21 فبراير المقبل في فندق «أتلانتس النخلة» بدبي، حيث يشارك في المؤتمر مجموعة واسعة من الخبراء المتخصصين في قطاع الماس، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بمستقبل القطاع.

وأوضح المركز، في بيان، أن فعاليات المؤتمر، تشمل عقد سلسلة جلسات حوارية لمناقشة أسباب تعافي القطاع من تداعيات أزمة

«كوفيد-19»، وتسليط الضوء على الطابع المتغير لسلوكيات المستهلكين، إضافة إلى مناقشة المخاطر والفرص المتاحة أمام شركات الماس خلال الأعوام المقبلة، والسبل المتاحة لبناء زخم إيجابي بهدف تعزيز الحضور القوي لقطاع الماس بأكمله.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للماس، أحمد بن سليّم: «لم يقتصر أداء قطاع الماس العالمي على التعافي من تداعيات الأزمة الصحية فحسب، وإنما شهد عودة قوية بزخم متجدد لتقديم أداء تجاوز جميع التوقعات».

وأضاف أن «مبيعات المجوهرات في الولايات المتحدة، وصلت إلى نحو 7.3 مليارات دولار خلال أكتوبر الماضي، وهو رقم قياسي للشهر، كما بلغت صادرات الماس المصقول في الهند أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات خلال نوفمبر، فيما تشير جميع المؤشرات إلى أداء قوي للغاية في ديسمبر الجاري».

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