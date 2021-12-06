الإمارات تستحوذ على 74% من الاستثمارات الخليجية في دول «الآسيان»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد تقرير حديث لغرفة دبي، بأن الإمارات تستحوذ على 74% من إجمالي الاستثمارات الخليجية في منطقة «الآسيان»، والتي بلغت قيمتها خلال الفترة الممتدة من يناير 2016 ولغاية سبتمبر الماضي، نحو 13.4 مليار دولار، مقابل استثمارات لدول رابطة أمم جنوب شرق آسيا، في دول مجلس التعاون الخليجي بـ3.6 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها؛ والتي جاء ثلثها من سنغافورة.

وسلّط التقرير التحليلي الذي أصدرته الغرفة بالتعاون مع الـ«إيكونومست»، الضوء على الفرص التجارية المتاحة بين دول «الآسيان» ودول مجلس التعاون الخليجي في فترة ما بعد جائحة «كوفيد-19».

وتزامن إصدار التقرير، الذي جاء تحت عنوان «فرص مستقبلية: تعزيز التجارة والاستثمار بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي»، مع تنظيم غرفة دبي بالتعاون مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، النسخة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لدول «الآسيان» خلال الفترة بين الثامن والتاسع من ديسمبر الجاري تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود».

وأفادت غرفة دبي في بيان اليوم، بأن التقرير استند إلى دراسة استقصائية شملت 200 مسؤول تنفيذي من كبار المسؤولين التنفيذيين في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، أُجريت في الفترة ما بين مايو ويوليو 2021.

وأوضحت أن الاختيار وقع على المشاركين من مجموعة من القطاعات: حيث كان 15% منهم تقريباً من العاملين في قطاعات الزراعة والمواد الغذائية والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والصناعة والطاقة، بالإضافة إلى 10% تم اختيارهم من الخدمات المهنية والتسويق.

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