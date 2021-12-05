«دبي الإسلامي» يرقّي 50 موظفا إماراتياً لتولي مناصب مهمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي الإسلامي، اليوم عن اختياره 50 موظفاً من مواطني الدولة لتعزيز مسيرتهم المهنية بما يشمل الترقيات الوظيفية وغير ذلك من الحوافز، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار احتفالات البنك بعيد الاتحاد الخمسين للدولة.

وأفاد البنك في بيان، بأنه سيتم بموجب المبادة الجديدة، ترقية عدد من الموظفين الـ50 لتولي مناصب مهمة في البنك، وتزويدهم بالمهارات والفرص اللازمة التي تؤهلهم ليصبحوا قادة المستقبل في القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «بمناسبة احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيسها قررنا الاحتفاء بهذه المناسبة عبر ترقية 50 مواطناً إماراتياً من فريق البنك»، لافتا إلى أنه «تم اختيار أولئك الموظفين من مختلف الأقسام والمستويات الوظيفية وذلك بناء على أدائهم الاستثنائي الذي يؤهلهم لتحقيق مستقبل مهني مميز».

وأضاف شلوان: «ينصب هدفنا في المقام الأول على تنشئة ورعاية الجيل المقبل من القادة في قطاع الخدمات المالية، إذ إن استراتيجية التوطين الناجحة التي ينتهجها بنك دبي الإسلامي، والتي تستند إلى إرث طويل الأمد من جهود دعم وتنمية الموظفين الإماراتيين على الصعيد الشخصي والمهني، آتت ثمارها بتولي المواطنين الإماراتيين العديد من المناصب القيادية في البنك».

وأشار إلى أن البنك، شهد تحولاً كبيرا عن النهج الكمي التقليدي لتوظيف المواطنين، ليتبع نهجاً استراتيجياً نوعيأ يركز على التطوير المستقبلي لموظفيه من مواطني الدولة للاضطلاع بأدوار رئيسية في البنك، والانتقال إلى مفهوم يقوم على الاستثمار في رأس المال البشري أكثر من مفهوم الموارد البشرية.

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