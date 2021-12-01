دبي تكشف عن فعاليات قطاع التجزئة في 2022

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التزامها تجاه قطاع التجزئة، والإسهام في تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للتسوق، وذلك بالإعلان عن باقة من المهرجانات والمناسبات التي تنظمها خلال العام المقبل، ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والتي من شأنها الإسهام في تقديم تجارب تسوق فريدة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، وإنعاش قطاع التجزئة، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والسياحية في دبي.

البداية

وأوضحت المؤسسة في بيان، أمس، أن البداية ستكون مع مهرجان دبي للتسوق، الذي يقام في الفترة من 15 ديسمبر 2021 إلى 29 يناير 2022، وبأجندة متنوعة من الأنشطة المبتكرة، والفعاليات الترفيهية العالمية، والعديد من الجوائز الضخمة، والعروض الترويجية المذهلة من مجموعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وأضافت أن المهرجانات الرئيسة الأخرى، تشمل عودة مهرجان دبي للمأكولات، ومفاجآت صيف دبي، إضافة إلى تحدي دبي للياقة، الذي أسهم في إحداث نقلة كبيرة في تجارة التجزئة لمستلزمات الرياضة وأسلوب الحياة على مدار الأعوام الخمسة الماضية.

مناسبات

كما تقام احتفاليات ومناسبات البيع بالتجزئة التي تواكب جميع الفعاليات الثقافية الكبرى في المدينة، ومنها رأس السنة الصينية الجديدة، ورمضان في دبي، والعيد في دبي، ومهرجان الأضواء «ديوالي»، وكذلك تلك التي تدعم قطاعات البيع بالتجزئة الرئيسة، مثل الأزياء، والأدوات المنزلية، والديكورات الداخلية، فضلاً عن تنظيم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، وغيرها من العروض على مدار العام المقبل.

دعم

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «خلال موسم الأعياد، واقترابنا من العام الجديد 2022، فإن من المهم بالنسبة لنا أن نواصل دعمنا لقطاع التجزئة في دبي، حتى نتعافى من تداعيات الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، وبالتالي تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للتسوق، ومفضّلة للزيارة على مستوى العالم».

وأضاف: «نؤكد أهمية العمل بالشراكة والتعاون مع شركائنا من تجار التجزئة المحليين والعالميين، ومراكز التسوق في جميع أنحاء دبي، حتى نقدم تجارب مميزة تكمل التسوق الإلكتروني، وكذلك نعزز العروض الترويجية التي تسهم في جذب الجمهور نحو مراكز التسوق والمتاجر».

• تقديم تجارب تسوق فريدة للمواطنين والمقيمين والزوار وإنعاش قطاع التجزئة.

أحمد الخاجة:

• «نؤكد أهمية التعاون مع شركائنا من تجار التجزئة المحليين والعالميين ومراكز التسوق في دبي».

نمو مستدام

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن المؤسسة تهدف، من خلال تقديم مزيج من الفعاليات والعروض الترفيهية والترويجية، إلى تحقيق النمو المستدام لقطاع التجزئة، وأن تكون دبي المدينة المفضلة للحياة والعمل والزيارة.

وتابع: «نتطلع للعمل مع شركائنا في قطاع التجزئة خلال عام 2022، للإسهام في تحقيق أهدافهم، واستعراض التجارب المميزة التي يمكن أن نقدمها لضيوفنا في جميع أنحاء المدينة».

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