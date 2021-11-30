تعرف على فعاليات قطاع التجزئة في دبي للعام 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة اليوم، عن باقة رائعة من المهرجانات والمناسبات التي تنظمها خلال عام 2022 ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والتي من شأنها المساهمة في تقديم تجارب تسوق فريدة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، وإنعاش قطاع التجزئة بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والسياحية في دبي.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن المهرجانات والفعاليات التي تنظمها خلال العام المقبل تشمل ما يلي:

- مهرجان دبي للتسوق (15 ديسمبر 2021 – 29 يناير 2022): يعود مهرجان دبي للتسوق، أحد أكبر وأكثر مهرجانات التسوق استمرارية في العالم بفعاليات مبتكرة، وحفلات موسيقية حية، وعروض طائرات بدون طيار، وعروض الألعاب النارية، وفعاليات مبتكرة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية، وسحوبات كبرى، وعروض ترويجية مذهلة.

- العام الصيني الجديد (30 يناير – 12 فبراير 2022): لتلبية احتياجات الزوار والمقيمين من الصين، سيشمل حدث البيع بالتجزئة هذا العديد من الأنشطة الترفيهية، والفعاليات المميزة، والألعاب النارية، والأنشطة الثقافية، إلى جانب العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق والمتاجر، والتي تحتفي بعام النمر.

- مهرجان دبي للمأكولات (3 مارس – 19 مارس): احتفالية سنوية بفنون الطهي، ومناسبة مثالية لخوض تجارب مميزة، وتذوّق أشهى الأطباق المتنوّعة التي تناسب مختلف الأذواق، بالإضافة إلى فعالياتٍ وأنشطةً تسلّط الضوء على فنون وإبداعات الطهي من مطابخ العالم المتعددة.

- إطلاق تشكيلة أزياء ربيع وصيف 2022 (خلال الربع الأول من 2022): عرض أحدث خطوط الموضة لربيع وصيف 2022 تقدمه أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، جنبًا إلى جنب مع عروض الأزياء والتخفيضات المميزة.

- "رمضان في دبي" و"العيد في دبي - الفطر" (2 أبريل – 7 مايو 2022): يتم تسليط الضوء على شهر رمضان، فيما يشهد إقامة احتفالات وفعاليات بمناسبة عيد الفطر السعيد، إلى جانب عروض التسوق المتميزة.

- 3 أيام من التخفيضات الكبرى (مايو 2022): فعالية يترقبها المتسوقون، حيث تقدم مجموعة ضخمة من الصفقات، والتخفيضات الكبرى، والجوائز الرائعة مع عدد من العروض الترويجية المذهلة في مراكز التسوق الأكثر شهرة على مستوى المدينة.

- مفاجآت صيف دبي (30 يونيو – 3 سبتمبر): موسم مليء بالعروض المذهلة، يستكشف خلاله السكان والزوّار معالم دبي الرائعة، ويستمتعون بأجمل العروض الترفيهية في مختلف أنحاء المدينة، ويستفيدون من العروض والصفقات المميزة في مختلف المتاجر لأشهر العلامات التجارية المفضّلة لديهم، بالإضافة إلى جدول فعاليات متنوع يقدم التجارب الترفيهية الرائعة للعائلات، والسحوبات لفرص الفوز بجوائز قيّمة، وإقامة الحفلات الموسيقية الحيّة.



- "العيد في دبي - الأضحى" (10 – 16 يوليو): يسلط الاحتفال بعيد الأضحى في دبي الضوء على التقاليد والعادات الإماراتية الأصيلة، مع إقامة الفعاليات والعروض الترويجية بهذه المناسبة السعيدة.

- العودة إلى المدارس (7 أغسطس – 3 سبتمبر): الاستعداد للعام الدراسي الجديد من خلال الحصول على جميع المستلزمات المدرسية في موسم العودة إلى المدارس، بالإضافة إلى فرصة الفوز ببعض الجوائز الرائعة.

- إطلاق تشكيلة أزياء خريف وشتاء 2022 (الربع الأخير من 2022): التحضير لأشهر الخريف والشتاء بتقديم أحدث خطوط الموضة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، يرافقها العروض والتخفيضات الخاصة.

- مهرجان دبي للمفروشات (15 سبتمبر – 1 أكتوبر): عروض ترويجية كبرى على أحدث قطع الأثاث والمفروشات والمستلزمات والأدوات المنزلية. بالإضافة إلى إقامة فعاليات وتجارب مشوقة وعروض مذهلة، إلى جانب إجراء السحوبات وتقديم الجوائز القيّمة.

- تحدي دبي للياقة (28 أكتوبر – 26 نوفمبر): في تلك الفترة تشهد دبي أجواء رائعة من الحماسة والنشاط، في احتفاء باللياقة البدنية عبر أيام الدورة السادسة من هذا التحدي السنوي الذي يشكل دعوة مفتوحة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية، وذلك لكي تُصبح دبي هي المدينة الأكثر نشاطاً وسعادةً في العالم، ولكي يتمتع سكانها وزوارها بحياة صحية أفضل.

- مهرجان ديوالي في دبي (13 – 27 أكتوبر): تجتمع الجاليات الهندية والأجنبية في دبي للاحتفال بمهرجان الأضواء بمجموعة كبيرة من الأحداث والعروض الترويجية والعروض، بالإضافة إلى عروض الألعاب النارية المذهلة، والعروض الحية، وتجارب الطعام الرائعة.

3 أيام من التخفيضات الكبرى (نوفمبر 2022): إحدى أبرز الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة، التي تقدم مجموعة من العروض الترويجية الهائلة من كافة العلامات التجارية، وفرص الفوز بجوائز قيمة، إلى جانب الفعاليات والأنشطة المناسبة للعائلات والمتسوقين.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news