45 متحدثاً في المنتدى العالمي للأعمال لمنطقة «الآسيان»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت غرفة دبي أمس، عن قائمة المتحدثين والمشاركين في فعاليات النسخة الأولى من المنتدى العالمي للأعمال لمنطقة «الآسيان» 2021، الذي يبدأ فعالياته في الثامن من ديسمبر المقبل ويستمر يومين بالشراكة مع معرض «إكسبو 2020 دبي» تحت شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود»، والذي سيشهد مشاركة وزراء من دول «الآسيان» وأكثر من 45 متحدثاً في 25 جلسة نقاشية.

وأوضحت الغرفة في بيان أن قائمة أبرز المشاركين والمتحدثين، تشمل رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز الغرير، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، ريم الهاشمي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني الزيودي، ومدير عام غرفة دبي، حمد مبارك بوعميم، والأمين العام لرابطة أمم جنوب شرق آسيا «الآسيان»، داتو ليم جوك هوي، ووزير التجارة والصناعة في الفلبين، رامون لوبيز.

وقال بوعميم، إن «استقطاب نخبة من المتحدثين من مختلف دول العالم تأكيد على الثقة بسلسلة منتديات الأعمال التي تنظمها غرفة دبي».

وأضاف، أن المنتدى العالمي للأعمال لمنطقة «الآسيان»، يشكل منصة فريدة لرجال الأعمال والمستثمرين من منطقة «الآسيان» للتواصل مع نظرائهم الإماراتيين، حيث سنسلط الضوء على الفرص الثنائية الكامنة بين دبي والإمارات ومنطقة «الآسيان»، واستعراض آفاق النمو والتعاون المستقبلي بين الجانبين.

وسيتناول المتحدثون موضوعات مهمة، أبرزها تعافي منطقة «الآسيان» من جائحة «كوفيد-19»، وإعادة توصيل سلاسل التوريد العالمية بسرعة، والمشهد الرقمي المتنامي لرابطة دول «الآسيان».

كما سيتناول المتحدثون، المعوقات والتحديات التي يواجهونها في ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، والتوسع في موضوع التقنيات المستقبلية بشكل عام وكيفية تسخير الابتكار لتطوير الاقتصادات القائمة على المعرفة.

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