فنادق تطرح خصومات على الإقامة والمأكولات بنسب تصل إلى 36%

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

كشف مسؤولو فنادق في الدولة، عن طرح عروض خاصة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة، تشمل خصومات تصل إلى 25% على أسعار الغرف الفندقية، فضلاً عن خصومات على المأكولات بنسب تصل إلى 36%، علاوة على إقامة مجانية للأطفال، واستخدام مجاني لمرافق الفنادق، إضافة إلى تذاكر مجانية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيرين إلى أن العروض تبدأ اليوم (30 نوفمبر) وتستمر حتى الرابع من ديسمبر المقبل.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن الحجوزات تظهر ارتفاع إشغال الفنادق إلى أكثر من 90% خلال عطلة عيد الاتحاد، لافتين إلى أن نسب الإشغال المرتفعة حالياً، تأتي مدعومة بـ«إكسبو دبي»، وعودة نشاط السياحة إلى الدولة.

أسعار الغرف

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس للتسويق والمبيعات لدى فنادق ومنتجعات «جنة»، أسامة شروف، إن المجموعة طرحت عروضاً خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى الرابع من ديسمبر المقبل بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة، تتضمن خصومات تراوح بين 15 و25% على أسعار الغرف الفندقية في فنادق المجموعة بأبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

وأضاف أن المجموعة طرحت، أيضاً، «بوفيه» خاصاً للغداء والعشاء في فندق «جنة السراب» بأبوظبي يتضمن تشكيلة من الأطباق الإماراتية والعربية بسعر 50 درهماً احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين.

وبين شروف، أن الحجوزات تشير إلى تحقيق المجموعة نسب إشغال مرتفعة خلال فترة عيد الاتحاد تتجاوز 85% في فنادقها بكل الإمارات، لافتاً إلى أن الحجوزات الأكبر كانت في رأس الخيمة من المواطنين والمقيمين، كما تتركز الحجوزات في دبي على جنسيات دول مختلفة، بينما يتركز الإشغال في أبوظبي على المقيمين والمواطنين، لاسيما القادمين من إمارات الدولة الأخرى.

نسب الإشغال

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جيوان» لإدارة الفنادق، أحمد حسيب، إن الشركة طرحت عرضاً للإقامة في فنادقها بدبي وأبوظبي بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة، يتضمن خصماً بنسبة 20% على أسعار الغرف الفندقية شاملاً الإفطار، على أن يسري العرض من 30 من الشهر الجاري وحتى الرابع من ديسمبر المقبل.

وتوقع أن يكون النزلاء من سكان الدولة المقيمين، ومن دول مجلس التعاون الخليجي، على رأسها السعودية وسلطنة عمان، إلى جانب بعض السياح خصوصاً من شرق أوروبا.

وأوضح حسيب، أن الحجوزات خلال إجازة العيد تشير إلى ارتفاع نسب الإشغال لتراوح بين 85 و90%، مشيراً ألى أن نسب الإشغال حالياً تعد مرتفعة أصلاً، مدفوعة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، وعودة السياحة بشكل نشط إلى إمارات الدولة كافة.

عرض خاص

بدوره، قال رئيس منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند في مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتينانتال»، هيثم مطر، إن فندق «كراون بلازا دبي مارينا»، طرح عرضاً خاصاً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة، يشمل خصماً بنسبة 25% على المأكولات والمشروبات في جميع المطاعم بالفندق، مع فطور مجاني لشخصين وقسيمة بـ100 درهم لعلاجات «السبا»، لافتاً إلى أن العرض يسري على الإقامة حتى الرابع من ديسمبر المقبل.

فنادق دبي

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس المبيعات والتسويق لدى مجموعة «جيه إيه» للمنتجعات والفنادق، روبرت الخوري، إن المجموعة طرحت خصومات تصل إلى 25% على أسعار الغرف خلال فترة عيد الاتحاد في فنادقها بدبي وسيشل والمالديف.

وتوقع ارتفاع نسب الإشغال لتصل إلى 90% في بعض فنادق المجموعة خلال الفترة المقبلة، لاسيما في فنادق دبي، خصوصاً في عطلة عيد الاتحاد مدفوعة بالإجازة الطويلة، مشيراً إلى أن العروض تسري على الحجوزات حتى 31 يناير المقبل، وذلك للإقامة حتى 30 من أبريل 2022.

باقات عائلية

إلى ذلك، قال مدير فندق «ديوكس النخلة»، طارق مدانات، إن الفندق طرح عروضاً وباقات تناسب العائلات بصفة خاصة، تتضمن عروضاً مخفضة للإقامة الطويلة وعشاء بخصومات تصل إلى 36%، مع خصم بنسبة 50% للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة و12 عاماً، ومجاناً للأطفال ما دون ست سنوات، كما سيحصل الضيوف على تذكرتين مجانيتين إلى «إكسبو دبي»، عند حجز إقامة لمدة أربع ليالٍ أو أكثر عبر الموقع الرسمي للفندق، والدخول المجاني إلى مرافق الفندق.

وتوقع أن تفوق نسب إشغال الفنادق في الإمارات، خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين للدولة، 90%، مدعومة بالإجازة الطويلة نسبياً و«إكسبو 2020».

حجوزات مرتفعة

قال نائب الرئيس الأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة فنادق «راديسون»، تيم كوردون، إن المجموعة تتوقع نسبة حجوزات مرتفعة نتيجة لزيادة الطلب على الغرف ومرافق الضيافة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة، خصوصاً من السوق المحلية، حيث تشكل شريحة العائلات النسبة الأكبر من النزلاء.

وأضاف كوردون، أن السوق السعودية وأسواق دول الخليج العربي تعد من أهم الأسواق بجانب السوق المحلية، فضلاً عن الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وروسيا.

• العروض تبدأ اليوم.. وتستمر حتى 4 ديسمبر المقبل.

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