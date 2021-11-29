انخفاضات في أسعار البنزين خلال ديسمبر

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم، عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«أي بلس 91» انخفاضات في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر ديسمبر المقبل، وبقيمة وصلت إلى 3 فلوس لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل تراجعا بقيمة بلغت 4 فلوس مقارنة بأسعار شهر نوفمبر الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتبارا من بداية شهر ديسمبر انخفاضا من مبلغ 2.80 درهم سابقا، ليصل إلى 2.77درهم، بتراجع بلغ ثلاثة فلوس، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» تراجعا من سعر 2.69 درهم، ليصل إلى 2.66 درهم بانخفاض ثلاثة فلوس، فيما يتراجع سعر لتر البنزين «أي بلس 91» من 2.61 درهم ليصل إلى 2.58 درهم بانخفاض بلغ ثلاثة فلوس.

ويحقق سعر لتر الديزل انخفاضا من مبلغ 2.81 درهم لليتر سابقا، ليصل إلى 2.77 درهم بتراجع بلغ أربعة فلوس.

ويشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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