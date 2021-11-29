«التخفيضات الكبرى» تحقق نجاحاً كبيراً ونتائج مذهلة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومسؤولو مراكز تسوّق ومبيعات تجزئة أن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» حققت نجاحاً كبيراً، ونتائج مذهلة، فضلاً عن دورها في زيادة المبيعات وحركة الزوّار لمراكز التسوق.

علامات تجارية

وكانت الدورة الثانية من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» جمعت عدداً من أبرز الشركات الرائدة في قطاع التجزئة بدبي، التي عملت معاً على تقديم عروض ترويجية كبرى وتخفيضات تصل إلى 90% لسكان المدينة وزوارها.

واستقطبت العلامات التجارية ومراكز التسوق على مستوى دبي، في الفترة بين 25 و27 نوفمبر، المتسوقين من خلال 72 ساعة من الصفقات والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية.

وشكلت «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي جرى تنظيمها من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركاء التجزئة الرئيسين، آخر فعالية رئيسة للتسوق خلال العام الجاري.

وتُعد الفعالية أحد المحركات الاقتصادية المهمة لإمارة دبي، وهي إحدى أبرز الفعاليات على التقويم السنوي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، والتي تدعم تجار التجزئة ومراكز التسوق.

نجاح كبير

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» حققت نجاحاً كبيراً، لا سيما أنها تزامنت مع انطلاق الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين للدولة.

وقال إن هذه الدورة قدمت لسكان دبي وزوارها أفضل التخفيضات والعروض الترويجية داخل مراكز التسوق والمتاجر المختلفة على مستوى المدينة، لافتاً إلى أن النجاح لم يكن ممكناً من دون دعم شركاء المؤسسة في القطاع.

وأضاف: «حرصنا معاً على تقديم تجارب تسوق مميزة، وعروض ترويجية رائعة، ما جعل فعالية (3 أيام من التخفيضات الكبرى)، التي يتضمنها تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة لعام 2021 واحدة من أفضل الفعاليات التي حظيت باهتمام كبير من الجمهور والمتسوقين».

إقبال ونجاح

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الفطيم مولز»، تيموثي إرنست: «شهدت مراكز التسوق التابعة للمجموعة إقبالاً متزايداً خلال موسم التخفيضات، وكنا سعداء برؤية الزوار يستفيدون من تلك الحسومات الكبيرة، ومن عروض الاسترداد النقدي الفوري لأموالهم».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في «مجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات»، ميشال عياط: «أطلقنا حملة (3 أيام من التخفيضات الكبرى)، وحققت نتائج مذهلة كانت بمثابة محطة متميزة أخرى في نهجنا المتواصل لتقديم أرقى الخدمات لعملائنا».

في السياق نفسه، قالت مديرة العلاقات والاتصال المؤسسي لمركزي تسوق «ميركاتو»، و«تاون سنتر جميرا»، نسرين بستاني، إن فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» محرك اقتصادي مهم وإحدى الفعاليات المهمة في جدول مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إذ تشارك بدعم متاجر التجزئة في مراكز التسوق، وتزيد حركة المتسوقين ونسبة المبيعات، من خلال العروض والصفقات والتخفيضات التي تصل إلى 90% على تشكيلة واسعة من المنتجات ومستحضرات التجميل والأزياء والإلكترونيات.

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