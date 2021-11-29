«دناتا» تكشف عن الوجهات الشتوية الرائجة للمواطنين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت علامة السفر «رحلتي» من «دناتا للسفريات»، عن وجهات السفر الأعلى شعبية، خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين للدولة.

وكشف فريق «رحلتي» أن البرامج الخاصة «بلاد العجائب الشتوية» تحتل الصدارة خلال العطلة، لاسيما تلك التي تتضمن رياضات ثلجية.

وتشمل الوجهات الشهيرة للسفر مع «رحلتي» كلاً من: سويسرا، فرنسا، إيطاليا، وأذربيجان، لاستكشاف المناظر الطبيعية الجبلية أو لممارسة الرياضات الثلجية، فضلاً عن منطقة لابلاند في شمال فنلندا، بفضل معالمها الطبيعية الفريدة، بما في ذلك رؤية الشفق القطبي، وخيارات الإقامة التي تشمل الأكواخ الثلجية الزجاجية.

وقالت المدير العام لـ«رحلتي»، رحاب منصور: «نشهد زيادة في الطلب من قبل المواطنين الإماراتيين الذين يسعون إلى تحقيق أقصى استفادة من تجارب السفر شتاءً، خصوصاً مع فتح وجهات جديدة أمام المسافرين من الإمارات، وتقدم برامج التطعيم في مختلف أنحاء العالم»، لافتة إلى أن الطلب يتزايد على عطلات التزلج، لاسيما إلى أماكن جديدة، مقارنة بالسنوات السابقة، بما في ذلك جبال إيطاليا.وأضافت: «نشهد خلال عطلة عيد الاتحاد الخمسين طلبات تجمع بين راحة المدن والانتقال إلى مناطق جبلية، ومثال ذلك رحلات إلى باريس ثم إلى جبال الألب الفرنسية، أو ميلانو تليها جبال الدولوميت في إيطاليا. كما تشمل الوجهات الشتوية الأخرى (لابلاند) في شمال فنلندا، إضافة إلى الوجهات التقليدية، في وقت تزداد فيه شعبية موريشيوس، وبرامج كينيا».

وأشارت منصور إلى وجهات أخرى يُقبل عليها مواطنو الإمارات مثل: جزر المالديف وموريشيوس، في وقت لاتزال فيه كينيا ضمن الوجهات المفضلة، نظراً لما توفره من تجارب لا تُنسى، إذ يتم نحو 25% من حجوزاتنا إلى كينيا عبر توصيات المتعاملين لأصدقائهم.

يذكر أن «دناتا للسفريات» أطلقت علامة السفر التجارية «رحلتي» في الإمارات في عام 2019 لتلبية متطلبات المسافرين الإماراتيين مباشرة، من خلال مجموعة من برامج الرحلات المتكاملة.

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