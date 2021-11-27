ترخيص فوري لـ 10.7 آلاف منشأة أعمال خلال 10 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، 10 آلاف و707 رخص، بشكل فوري، خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن تلك الرخص توزعت بحسب فئة الرخصة، وجاء في مقدمتها الرخص المهنية بنسبة 63%، ثم «التجارية» بنسبة 37%، لافتاً إلى أن خدمة «الرخصة الفورية» توفر حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية، في أقصر وقت ممكن، تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر.

«استثمر في دبي»

ووفقاً للبيان، يأتي إصدار الرخصة الفورية، التي تستغرق عملية إصدارها خمس دقائق فقط على منصة «استثمر في دبي» invest.dubai.ae مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، في إطار استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، إذ تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتوفير خدمات فائقة الجودة، وفق أرقى المعايير العالمية.

وتشكّل «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، نافذة نموذجية توفر إمكانية الحصول على خدمات التراخيص، وبدء الأعمال في الإمارة خلال دقائق معدودة.التوزيع المناطقي

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الفورية الصادرة خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021، بحسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، إذ كانت الحصة الكبرى لمنطقة «بردبي» بإجمالي 9451 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 1256 رخصة.

الشكل القانوني

وتتضمّن الأشكال القانونية للرخصة الفورية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة الشخص الواحد، المؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية.

وتوزعت الرخص الفورية الصادرة خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021 على حسب الشكل القانوني، إذ تصدرت «الأعمال المدنية» بنسبة 38%، تبعتها المؤسسات الفردية بنسبة 25%، ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 23%، وأخيراً الشركات ذات المسؤولية المحدودة - الشخص الواحد بنسبة 14%.

مميزات الرخصة

وتسهم مبادرة «الرخصة الفورية» في خفض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، كما تضمن السماح لرجال الأعمال ببدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية.

وتوفر «الرخصة الفورية» خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري، وعضوية «غرفة دبي» من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري. كما تمكن من الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، إضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين، إذ تصل رسالة نصية إلى المتعامل بالموافقة على ثلاثة تصاريح لموظفين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news