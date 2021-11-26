"دبي التجاري" 50 سيارة كلاسيكية نادرة و200 معدلة في "نوفيلتر"

المصدر: أحمد الشرببني- دبي

أفادت رئيس العلامة التجارية بإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، دعاء علي، بأن "معرض "نوفيتر دبي" الذي افتتح أعماله مساء الخميس ويستمر حتى السبت المقبل، يحتوي للمرة الأولى على أكثر من 50 سيارة كلاسيكية نادرة، إضافة إلى ما يتجاوز 200 سيارة معدلة".

وأضافت لـ"الإمارات اليوم"، إلى أن المعرض والذي يعد نسخة مطورة ومحدثة لدورات معرض "موتور شو" بمفهوم جديد، وذلك مع إضافة أقسام تتضمن أبرزها أقسام للسيارات الكلاسيكية النادرة وللسيارات المعدلة إضافة لأقسام تتعلق بالفنون والترفيه والأنشطة الرياضية".

وأوضحت أن "الدورة الحالية للمعرض والمقامة بمنطقة "دبي هاربور"، شهدت زخما من شركات تصنيع في عرض عدد كبير من السيارات الكهربائية والهجينة الجديدة"، لافتة إلى ان "دورة المعرض تشمل سيارات كلاسيكية ومعدلة بأشكال مبتكرة وبما يلبي احتياجات فئات الزوار من هواة تلك النوعية من السيارات".

وأشارت إلى أن "المعرض يشمل أجزاء لمعارض لوحات فنية مبتكرة، وحلبة لسباقات السيارات الصغيرة عبر الريموت كنترول، إضافة لمناطق للملابس والأحذية الرياضية والأنشطة الرياضية والترفيهية، مع عروض لقيادة السيارات والدراجات البخارية".

وأضافت أن "اليوم الختامي للمعرض السبت المقبل سيشهد انطلاق موكب للسيارات الخارقة في المنطقة من المعرض ‘الى منطقة جميرا بيتش ريذدنس، ويشمل الموكب سيارة "ايه ام جي جي 63 يو ايه أي جولدين جوليبن اديشن"، والتي ستصنع شركة مرسيدس 50 مركبة منها فقط".

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