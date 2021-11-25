6.25 مليارات درهم أرباح شركات التطوير العقاري المدرجة خلال 9 أشهر

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أظهرت إحصائية حديثة حول نتائج شركات التطوير العقاري المدرجة في أسواق المال المحلية، ارتفاع أرباحها بنسبة 52% لتبلغ 6.25 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ4.10 مليارات درهم حققتها تلك الشركات في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويرجع السبب في ذلك إلى تحقيق أربع شركات من أصل سبع شركات محل الدراسة، ارتفاعاً في الأرباح، إضافة إلى انخفاض خسائر شركة «داماك العقارية» بنسبة 48% لتصل إلى 480.5 مليون درهم خلال فترة الرصد.

تصدر

وتصدرت شركة «رأس الخيمة العقارية»، الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 383% لتبلغ 197.9 مليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 139%، وارتفاع الدخل الآخر بـ145%، بينما تراجعت تكاليف التمويل بنسبة 53%.

تلاها شركة «ديار للتطوير العقاري» بنسبة ارتفاع بلغت 136% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمر، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 45%، وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية والبيعية بنسبة 3.5%، بجانب ارتفاع الحصة من نتائج ائتلاف مشترك وشركة زميلة بنسبة 16%.

«إعمار»

كما ارتفعت أرباح «إعمار للتطوير» بنسبة 75% لتبلغ 2.38 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، ويعود ذلك إلى ارتفاع هامش الربح إلى 37.7%، مقارنة بـ35.4% حققتها الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي، نظراً إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع التكاليف المباشرة، وارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 37%.

وارتفعت أيضاً أرباح شركة «إعمار العقارية» بنسبة 25% لتصل إلى 2.58 مليار درهم في الفترة بين يناير وسبتمبر2021، نتيجة ارتفاع هامش الربح إلى 41.4% مقابل 35.9%، الذي يرجع إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع التكاليف المباشرة، وتحقيق أرباح من الحصة من نتائج الشركات الشقيقة بمقدار 455.6 مليون درهم، مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 376.7 مليون درهم، وارتفاع الدخل التشغيلي الآخر بنحو 29%.

انخفاض

في المقابل، انخفضت أرباح كل من شركتي «الاتحاد العقارية» و«مجموعة الشارقة» بنسبة 100% و34%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

• «رأس الخيمة العقارية» تصدرت الارتفاعات بنسبة 383%.

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