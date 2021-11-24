«دبي الدولي» يحتفظ بالمركز الأول كأكبر مطار في «السعة المقعدية»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة على الرحلات الدولية عبر مطار دبي الدولي تخطى حاجز الثلاثة ملايين مقعد خلال نوفمبر 2021، ليحتفظ «دبي الدولي» بمركزه الأول كأكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة.

نمو مستمر

وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، واصل مطار دبي تسجيل معدلات نمو مستمرة على مدار الأشهر الماضية في عدد المقاعد التي تشغلها مختلف شركات الطيران في المطار، مع الزيادة المتواصلة في أعداد الرحلات، واستئناف المزيد من الناقلات الجوية لعملياتها في المطار.

وارتفعت السعة المقعدية المجدولة في «دبي الدولي» بشكل كبير خلال نوفمبر الجاري، مسجلاً نحو 12.5%، مقارنة بأكتوبر الماضي.

مطارات

وحلّ مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني عالمياً، مسجلاً أكثر من 2.2 مليون مقعد وبفارق كبير، مقارنة بـ«دبي الدولي» الذي يحتل المركز الأول، فيما حلّ مطار أمستردام في المركز الثالث مسجلاً 2.2 مليون مقعد، ثم مطار باريس الدولي في المركز الرابع بأكثر من مليوني مقعد، تلاه مطار فرانكفورت الدولي بمليوني مقعد.

مطارات الدولة

وأوضحت البيانات أن دبي استحوذت على خمسة من أكثر مسارات الرحلات الدولية ازدحاماً، التي تشمل مسارات الرحلات تبدأ أو تنتهي في الإمارات من وإلى الرياض، ولندن هيثرو، وجدة، والبحرين، والقاهرة.

وأظهرت بيانات «أو إيه جي» الدولية أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات ستشغّل في الإجمال أكثر من 1.03 مليون مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 نوفمبر الجاري، مقارنة بـ1.02 مليون مقعد مجدول خلال الأسبوع الذي سبقه، وبنسبة نمو بلغت نحو 1.9%.

وبذلك يتخطى حجم السعة المقعدية في مطارات الدولة حاجز المليون مقعد للمرة الأولى منذ بدء جائحة «كوفيد-19».

«طيران الإمارات»

وارتفعت السعة المقعدية المجدولة عبر شركة «طيران الإمارات»، خلال الأسبوع الذي بدأ من 22 نوفمبر 2021، إلى نحو 850.1 ألف مقعد، بنمو 1%، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

المنطقة

ووفقاً للبيانات، فإن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغّل نحو 3.46 ملايين مقعد خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بـ3.38 ملايين مقعد في الأسبوع السابق، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على أكثر من 29.5% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة ككل.

ازدحام

يشار إلى أن مؤسسة مطارات دبي توقعت في تقرير أصدرته، أخيراً، أن تتعامل مع نحو 1.8 مليون مسافر في الفترة بين 25 نوفمبر والخامس من ديسمبر المقبل، بمعدل حركة مرورية تصل إلى نحو 164 ألف مسافر يومياً، فيما من المنتظر أن يصل الازدحام إلى ذروته في الرابع من ديسمبر بمعدل حركة مرورية قد يتجاوز الـ190 ألف مسافر في اليوم.

السعة العالمية

أفادت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، بأن خطوط الطيران حول العالم ستشغل الأسبوع الجاري 76.5 مليون مقعد، مشيرة إلى أنه على الرغم من موجة «كوفيد-19» الأخيرة في أوروبا الوسطى، فإن ذلك لم يؤثر بعد في السعة المقعدية.

• %12.5 نمواً بالسعة المقعدية المجدولة في «دبي الدولي»، خلال نوفمبر، مقارنة بأكتوبر.

• دبي تستحوذ على 5 من أكثر مسارات الرحلات الدولية ازدحاماً.

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