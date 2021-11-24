رواد أعمال: نجاح الشركة يتوقف على كيفية التعامل مع المشاعر السلبية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أكد رواد أعمال أن نجاح أي شركة يتوقف على فريق العمل فيها، وقدرته على التعامل مع المشاعر السلبية، وبناء ثقافة ريادة الأعمال عبر اعتمادها على آلية قادرة على جذب أصحاب المواهب والمهارات للانضمام إلى الشركة، وقابليتهم للعمل بروح الفريق وإبداع وإنتاج الأفكار الإيجابية المنتجة.

جاء ذلك خلال جلستين ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، التي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» تحت شعار «ملتقى النجوم».

وأوضح بيان صادر أمس، أن الجلسة الأولى جاءت بعنوان «موظفو اليوم.. رواد الغد: دروس من (كريم كارتيل)»، فيما حملت الجلسة الثانية عنوان «التفكير في الأمر: إعادة التفكير في صعوبة كونك رائد أعمال».

وقال الشريك المؤسس لشركة «يلا باركنج»، كريج ماكدونالد، إن مرحلة تأسيس وإطلاق الشركة من أصعب المراحل التي يعيشها رائد الأعمال، لأنه يشعر في هذه اللحظة بأن مصير حياته مرتبط بنجاح الشركة، لافتاً إلى أنه استطاع مع شريكه مواجهة الكثير من التحديات خلال جائحة «كورونا»، من خلال التفكير في الخطوات التي قاما بها لإعادة بوصلة العمل إلى وضعها الصحيح.

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