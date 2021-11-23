«اتصالات»: انتشار الجيل الخامس عزّز توسّع «الصناعة» بأنظمة تقنية جديدة

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة في «مجموعة اتصالات»، خليفة حسن الشامسي، إن انتشار تقنيات الجيل الخامس في الدولة، كان من العوامل الداعمة التي عززت التوسع في عدد من القطاعات الصناعية بأنظمة تقنية جديدة.

التحول التقني

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، على هامش جلسات أعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن تقنيات الجيل الخامس دعمت التحول التقني في العديد من الصناعات، فضلاً عن التحوّل لأنظمة مستقبلية جديدة، لافتاً إلى توفير تقنيات الجيل الخامس مميزات تتعلق بسرعة الاستجابة الفائقة مقارنة بسرعات الشبكات السابقة، ما يتيح سرعة اتخاذ القرارات في العديد من العمليات.

وأضاف أن الجيل الخامس دعم القطاع الصناعي كذلك عبر إمكانية التوسع بعمليات «إنترنت الأشياء»، وإتاحة الربط بين عدد كبير من الأجهزة والهواتف المحمولة، والربط بسهولة عبر قواعد بيانات شاملة وموحدة، إضافة إلى توفير قدرات كبيرة للتحول الموسع للأتمتة في العمليات الصناعية.

وكشف أن «اتصالات» تعمل مع مؤسسات صناعية مختلفة في دعم شبكات الجيل الخامس لعملياتها، منها ما يتعلق بالنفط والغاز، من أبرزها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومنها ما يتعلق بصناعة الألمنيوم، وفي مقدمتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إضافة إلى صناعات تتعلق بالموانئ في أبوظبي ودبي.

وأكد الشامسي أن «اتصالات» تدعم استخدامات الجيل الخامس في البنية التحتية للمدن الذكية في الدولة عبر مشروعات مختلفة.

وقال إن تقنية الجيل الخامس فرضت أهميتها واستخداماتها كنقطة انطلاق للمستقبل، وهو ما تعمل «اتصالات» على دعمه في العديد من القطاعات، سواء في الصناعة، أو في قطاعات أخرى.

وأكد الشامسي أن «اتصالات» تهتم كذلك بالاستثمار بالكوادر البشرية والمهارات الفنية العاملة لديها، لدعم انتشار استخدامات تلك التقنية في مختلف الأعمال.

تسريع التوسع

من جهته، قال المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في «تنظيم الاتصالات»، المهندس طارق العوضي، إن الهيئة تعمل على تسريع التوسع في استخدامات الجيل الخامس في أنحاء الدولة.

وكشف أن هيئة تنظيم الاتصالات تعمل على تنفيذ خريطة للرقمنة الشاملة، بدعم استخدامات الجيل الخامس في العديد من خدمات المؤسسات الحكومية بحلول عام 2025.

وأكد أن الإمارات من أكثر الدول المؤهلة للانتشار السريع لخدمات الجيل الخامس، نظراً للبنية التحتية التقنية المتطورة، وانتشار محطات دعم وتغطية تلك الشبكات في الدولة، ولكونها تمتاز بانتشار كبير للهواتف المحمولة بين سكانها.

وأشار في كلمة، على هامش فعاليات القمة، إلى أن الدراسات الحديثة توضح توقعات كبيرة لسرعة انتشار الجيل الخامس واستخداماته، سواء على مستوى الهواتف المحمولة، أو في قطاعات كالصناعة أو المدن الذكية خلال الأعوام القليلة المقبلة.

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