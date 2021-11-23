1000 مشارك من 100 دولة في مؤتمر غرف التجارة العالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق في «مدينة جميرا»، اليوم، أعمال النسخة 12 من مؤتمر غرف التجارة العالمية، الذي تنظمه «غرفة دبي» بالتعاون مع الاتحاد العالمي لغرف التجارة، التابع لغرفة التجارة الدولية، تحت شعار: «اقتصاد المستقبل: الجيل القادم من غرف التجارة».

وتكتسب النسخة من المؤتمر أهمية خاصة، كونها المرة الأولى التي يقام فيها المؤتمر بعد جائحة «كوفيد-19»، ونظراً لتنوع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال. ويستقطب المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 100 دولة، إضافة إلى ما يزيد على 80 من كبار المتحدثين الرسميين في 40 جلسة حوارية ونقاشية وورشة عمل.

ويشكل المؤتمر منصة مثالية تتيح للمشاركين فيه الفرصة، ليناقشوا التحديات والفرص أمام حركة التجارة العالمية، وآفاق الانتعاش الاقتصادي بعد فترة غير مسبوقة من الانكماش والتحديات التي أفرزتها جائحة «كوفيد-19»، وإبداء آرائهم حول دور الغرف في ظل الثورة الرقمية والمتغيرات الاقتصادية العالمية، والدور الذي يجب أن تقوم به الغرف لخدمة أعضائها خلال المرحلة المقبلة. كما سيحتضن المؤتمر جائزة غرف التجارة العالمية، التي تعتبر البرنامج العالمي الوحيد لتكريم وتقدير المشروعات والمبادرات المبتكرة التي اعتمدتها غرف التجارة والصناعة حول العالم.

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