«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تعود من جديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في دبي الخميس المقبل، فعالية «ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في دورتها الثانية للعام الجاري، حيث تقدم الفعالية لسكان دبي وزوارها عروضاً ترويجية كبرى مع تخفيضات تصل إلى 90% على تشكيلة واسعة من منتجات الأزياء، والديكور المنزلي، وأسلوب الحياة العصري، والأجهزة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل في عدد من أشهر مراكز التسوق والمتاجر على مستوى المدينة.

وأفادت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في بيان اليوم، بأن أكثر من 500 علامة تجارية، و2000 متجر في دبي تشارك في الفعالية، التي تستمر حتى السبت 27 نوفمبر.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، أحمد الخاجة، إن «فعالية (ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى)، تعد إحدى أبرز الفعاليات على قائمة تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والتي تقدم مجموعة من العروض الترويجية الهائلة، وفرص الفوز بجوائز قيمة، إلى جانب الفعاليات والأنشطة المناسبة للعائلات والمتسوقين».

وأضاف أن «الفعالية تسهم في تنشيط قطاع التجزئة في دبي، ونحن نفخر بالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتقديم دورة جديدة من هذه الفعالية المتميزة لجميع سكان وزوار دبي».

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