%37 نمواً متوقعاً في إيرادات مجموعة الحبتور خلال 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مؤسِّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، عن تحقيق المجموعة أداء قوياً خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، متوقعاً أن يسجل معدل نمو الإيرادات في العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 37%، مقارنة بعام 2019.

وكان الحبتور، توقّع، في مارس الماضي، تحقيق دولة الإمارات نمواً اقتصادياً جيداً في عام 2021، معرباً عن سعادته لأن النتائج تخطت توقعاته، بينما توقّع البنك الدولي أن يبلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.4% بين عامَي 2021 و2023.

وقال الحبتور، في بيان صادر أمس، إن «جميع قطاعات الاقتصاد في دولة الإمارات، تحقق أداء جيداً بفضل معدلات التطعيم التي تُعد من الأعلى في العالم، وانتعاش السياحة من جديد، والأنشطة المتعلقة بالفعاليات والمؤتمرات الكبرى التي تُقام في الدولة».

وأفاد بأن شركة «الحبتور للسيارات» تحافظ على موقعها الأول وكيلاً لسيارات «بنتلي» و«ميتسوبيشي»، حيث سجّلت إيراداتها معدل نمو مرتفعاً.

وأضاف الحبتور: «جميع فنادقنا في الإمارات حققت أداء ممتازاً، ويُتوقّع أن تسجل الإيرادات في قطاع الضيافة، في الربع الأول من عام 2022، زيادة بنسبة 43% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020».

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