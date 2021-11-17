«الإمارات للشحن الجوي» و«بريد الإمارات» تطوران منصة للتجارة الإلكترونية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت «الإمارات للشحن الجوي» ومجموعة بريد الإمارات، مذكرة تفاهم على هامش معرض «دبي للطيران 2021» لتطوير منصة لوجستية عالمية للتجارة الإلكترونية من المصدر إلى الوجهة النهائية، مع التركيز بشكل رئيس على خدمة الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وغرب آسيا.

وأفادت شركة طيران الإمارات في بيان أمس، بأن كلا من نائب رئيس أول «طيران الإمارات لدائرة الشحن»، نبيل سلطان، والرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، عبدالله محمد الأشرم، وقعا الشراكة الجديدة التي تعد الأولى من نوعها بين ناقلة شحن جوي ومشغّل خدمات بريدية وطني، حيث تجمع بين شبكة «الإمارات للشحن الجوي» العالمية وإمكانياتها القوية، وخبرات الميل الأخير والخدمات اللوجيستية لـ«بريد الإمارات».

وأشارت الناقلة إلى أن هذه الشراكة القائمة على قوة دبي كمركز عالمي للخدمات اللوجستية، ستشجع شركات التجارة الإلكترونية على إطلاق عمليات تشغيلية في الإمارة، التي تتمتع بموقع مثالي كمدخل لأسواق استهلاكية رئيسة، موضحا أنه يمكن الوصول إلى نحو ثلثي إجمالي سكان العالم في غضون ثماني ساعات بالطائرة من دبي.

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