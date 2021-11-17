«إسعاف دبي».. 50 كادراً مدرباً و15 آلية متنوعة في «دبي للطيران»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استعدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتأمين «معرض دبي للطيران 2021»، من خلال تخصيص 50 كادراً إسعافياً مُدرَّباً ومؤهَّلاً للتعامل مع الأحداث العالمية عموماً.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، أن طاقم المؤسسة الإسعافي مستعد، بكل ثقة وكفاءة، لتغطية المعرض.

وأضاف أن المؤسسة وضعت خطة لتأمين مكان الحدث، عن طريق توزيع فريق العمل على ست نقاط إسعافية، موزعة على مواقع رئيسة في القاعات الشرقية، والغربية، والأميرية، فضلاً عن العيادة الرئيسة للمعرض، وساحته، والمواقف العامة.

وأوضح أن التنوع في آليات الإسعاف، يعتمد على توزيع النقاط الإسعافية، مشيراً إلى أن المؤسسة توفر ست مركبات إسعافية، ومركبتَي غولف، ودراجتين هوائيتين، لضمان سرعة التنقل بين الساحات، فضلاً عن سيارة «مستجيب أول»، وسيارة رياضية، وباص إسعاف، ووحدة دعم ميداني.

وأكد أن الكادر الإسعافي الذي يغطي المعرض مدرب تدريباً خاصاً للتعامل مع حوادث الطائرات.

يشار إلى أن المؤسسة اعتمدت، في وقت لاحق، زمن الاستجابة المقدر بأربع دقائق، لتلبية نداءات الاستغاثة في المناسبات العالمية، وتأمين الفعاليات.

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