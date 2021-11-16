غرفة دبي العالمية: جذب 50 شركة متعددة الجنسيات خلال 3 سنوات

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

بحث اللقاء الأول لأعضاء المجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية جهود الغرفة في تفعيل التبادل التجاري للإمارة، واستقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز مكانة دبي عاصمة للتجارة العالمية والأعمال، حيث تمت مناقشة عدد من الركائز والأولويات التي ستشكل أساس استراتيجية الغرفة المقبلة، ومنها جذب واستقطاب 50 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي في غضون ثلاث سنوات، فضلاً عن دعم التوسع الخارجي لـ100 شركة من دبي إلى أسواق خارجية ذات أولوية خلال عامين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال في دبي، وجعلها محفزة لنمو الأعمال، مع التركيز على الشركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى دعم وتحفيز الشركات متعددة الجنسيات على الإدراج في سوق دبي المالي.

وناقش الحاضرون، خلال اللقاء الذي عقد أمس في جناح «دي بي ورلد» بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، عدداً من الأفكار والمبادرات الجديدة، التي من شأن تطبيقها تحقيق مستهدفات خطة دبي للتجارة الخارجية لرفع حجم التجارة الخارجية إلى تريليوني درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

واستعرض الحاضرون بعد توزيعهم على ورش عمل متخصصة، كيفية تفعيل شبكة علاقات الغرفة الخارجية ومكاتبها التمثيلية من أجل استكشاف فرص استثمارية جديدة في أسواق واعدة واستراتيجية، حيث ناقشوا الأسواق المستهدفة التي يمكنها أن توفر مزايا تنافسية وتجارية واقتصادية مجزية لتجار دبي، وترتقي بالتبادل التجاري للإمارة في ظل التعافي الاقتصادي، واستهداف الغرفة لـ30 سوقاً من الأسواق ذات الأولوية بالنسبة للإمارة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، سلطان بن سليّم، التزام الغرفة بتطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز مكانة دبي التجارية والاستثمارية على الساحة العالمية.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، هلال سعيد المرّي، إن تركيز الغرفة في استراتيجيتها الجديدة ينبغي أن يتمحور حول استقطاب المواهب والشركات متعددة الجنسيات من قطاعات محددة استراتيجية ونوعية، أبرزها الخدمات اللوجستية والتوريد والتكنولوجيا والقطاعات الناشئة.

بدوره، لفت مدير عام غرفة دبي، حمد بوعميم إلى أهمية توظيف الجهود المستقبلية في إيجاد أسواق تجارية غير تقليدية لتجارة دبي، وتسخير المكاتب الخارجية لاستقطاب استثمارات من شركات عالمية متعددة الجنسيات ودعم التجارة.

أهداف الغرفة

تتضمن أهداف غرفة دبي العالمية ترسيخ موقع دبي مركزاً رئيساً للتجارة العالمية والشركات والاستثمارات الدولية، واستقطاب رجال الأعمال والشركات والمستثمرين العالميين ورؤساء ومديري الشركات العالمية الجديدة، والعمل على استقطاب نخبة رجال الأعمال، والعمل على توثيق العلاقة بين المستثمرين العالميين والجهات الحكومية المحلية والاتحادية، ووضع البرامج التحفيزية للمستثمرين الدوليين الأعضاء في الغرفة، وتقديم الدعم للشركات العالمية الكبرى، وتسهيل خدمات التجارة الدولية، إضافة إلى المساهمة في تنفيذ خطة دبي للتجارة الخارجية.

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