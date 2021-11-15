500 ألف زائر بحري متوقع إلى دبي عبر ميناء راشد

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز ميناء راشد، للعام الـ14 على التوالي، بجائزة «الميناء السياحي الرائد في الشرق الأوسط»، ضمن جوائز السفر العالمية للعام الجاري، حيث تؤكد هذه الجائزة مكانة الميناء الرائدة إقليمياً وعالمياً، وسط توقعات باستقبال الميناء 126 رحلة بحرية وأكثر من نصف مليون راكب خلال موسم الرحلات البحرية 2021-2022، ما يسهم في التعافي الذي يشهده القطاع السياحي في دبي، ويؤكد جهود الميناء في مساعدة القطاع على الانتعاش.

وأشار بيان صادر أمس، إلى أن مرافق الميناء المتطورة ومساحاته الكبيرة، عززت من قدرته على التعامل مع سفن رحلات الركاب، لتشكل قيمة مضافة لموقعه الاستراتيجي.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في «بي آند أو ماريناز»، حمزة مصطفى، إنه «رغم تحديات السوق والتباطؤ الذي شهده القطاع السياحي، إلا أن الميناء تمكن من الصمود أمام التحديات».

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