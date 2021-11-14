«معرض دبي للطيران» يختتم يومه الأول بصفقات قيمتها 138 مليار درهم

المصدر: أزاد عيشو – دبي

بلغ إجمالي قيمة الصفقات والعقود المعلنة خلال اليوم الأول من «معرض دبي للطيران 2021»، الذي انطلقت فعالياته اليوم، نحو 138 مليار درهم، شملت 255 طائرة من طراز «إيرباص A321neo»، فضلاً عن 100 طائرة عمودية.



ووقّعت أربع شركات طيران تابعة لمجموعة «إنديجو بارتنرز» هي: «طيران ويز ــ هنغاريا»، «فرونتير» الأميركية، «فولاريس» المكسيكية، و«جيتسمارت» من تشيلي والأرجنتين، صفقة مليارية لشراء 255 طائرة إضافية من طراز «A321neo»، ليرتفع العدد الإجمالي للطائرات التي طلبتها شركات طيران «إنديجو بارتنرز» من عائلة «A320» إلى 1145 طائرة.

وشملت الصفقة 102 طائرة لـ«طيران ويز هنغاريا»، و91 طائرة لشركة «فرونتير»، و39 طائرة لشركة «فولاريس»، و23 طائرة لشركة «جيتسمارت».

وتصل قيمة الصفقة وفقاً لجدول الأسعار المعلنة من الشركة لعام 2018 إلى نحو 33 مليار دولار (نحو 121 مليار درهم).

بدوره، أعلن مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» عن توقيع خطاب نوايا لشراء عدد 100 طائرة عمودية «500VRT» متعددة الاستخدامات من شركة «إيروتير» بقيمة 216.9 مليون يورو (ما يعادل 913 مليون درهم). ومن المتوقع البدء باستلامها في عام 2023.

كما فازت «مجموعة إيدج» عبر شركتها التابعة «جال» بعقد حصري بقيمة 11 مليار درهم لتزويد الخدمات لطائرات القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي.



إلى ذلك، أعلنت اللجنة العسكرية للمعرض توقيع صفقات بقيمة 5.24 مليارات درهم لمصلحة وزارة الدفاع خلال فعاليات اليوم الأول.

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