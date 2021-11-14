أجنحة قابلة للطي .. أحدث طائرات "بوينغ" في معرض دبي للطيران

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرضت شركة بوينغ الأميركية للمرة الأولى أحدث طائراتها 777 إكس خلال معرض دبي للطيران، وتحتوي الطائرة على ميزات عدة مثل تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة 10%، وخفض تكاليف التشغيل بنسبة 10% مقارنة بالطائرات المنافسة بفضل تجهيزها بالديناميكيات الهوائية المتطورة وأحدث جيل من أجنحة الطيران المصنعة من ألياف الكربون المركّبة وأحدث محرك تجاري.

وإضافة إلى ذلك، يتميز الجيل الرابع من الأجنحة المصنوعة من مواد مركبة في طائرة "777 إكس"، بكونها أطول من أجنحة طائرات "777" الحالية، إذ يسهم طرف الجناح المعقوف والقابل للطي، إلى جانب زيادة المسافة بين الجناحين، في تحقيق كفاءة أكبر وتوفير الوقود بشكل كبير مع التوافق التام مع بوابات المطارات.

ويجمع الطراز 777 إكس الجديد أيضاً بين ميزات المقصورة المتوفرة في طائرتي 777 ودريملاينر 787، وأحدث الابتكارات الجديدة من أجل توفير تجربة طيران مثالية في المستقبل. وتتميز الطائرة بمقصورة واسعة وفسيحة وخزائن علوية كبيرة، ونوافذ أكبر تتيح المشاهدة من كل مقعد، مع تحسين ارتفاع ورطوبة المقصورة، وتقليل الضجيج، وتعزيز مستويات الراحة أثناء الرحلة.

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