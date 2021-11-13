عقاريون: «سيتي سكيب» جاوز التوقعات.. وإقامته في «إكسبو» عرّفت بالفرص الاستثمارية عن قرب

المصدر: مدحت السويفي ــ دبي

أكد عقاريون لـ«الإمارات اليوم» أن معرض «سيتي سكيب جلوبال 2021» الذي اختتمت أعماله في دبي، أخيراً، حقق نجاحاً جاوز التوقعات، لافتين إلى أن إقامة المعرض على أرض «إكسبو 2020 دبي» أتاح الفرصة أمام الزوار والسياح والمشاركين، للتعرف إلى المشروعات عن قرب، والفرص الاستثمارية التي يتيحها القطاع، وطرق التمويل والسداد التي جرى طرحها.

وكانت مبيعات العقارات خلال فترة المعرض سجلت 6.8 مليارات درهم، إذ شهدت السوق بيع 2269 عقاراً.

فرص استثمارية

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة الخليج العربي للاستثمار»، خليفة سيف المحيربي، إن تنظيم فعاليات معرض «سيتي سكيب جلوبال2021»، في «مركز دبي للمعارض» على أرض موقع «إكسبو 2020 دبي»، اكتسب أهمية كبيرة، من خلال تعريف شركات التطوير والاستثمار العقاري بمشروعتها السكنية في هذا الحدث الدولي المهم، وأتاح الفرصة أمام الزوار والسياح والمشاركين في المعرض، للتعرف إلى المشروعات عن قرب، والفرص الاستثمارية التي يتيحها، وطرق التمويل والسداد التي جرى طرحها.

وأكد أن أن شركات التطوير العقاري نجحت في تحقيق أداء متميز خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، وسجلت نمواً في الأرباح، فضلاً عن مبيعات ملحوظة في مشروعاتها العقارية، كما نجحت في تسويقها وبيعها خلال فترة زمنية قصيرة، ما يدل على قوة القطاع العقاري وجاذبيته.

تجاوز التوقعات

من جانبه، قال المدير التجاري لمجموعة «سيليكت جروب»، جورج الهاشم: «تجاوز نجاح معرض (سيتي سكيب) توقعاتنا، خصوصاً بالنظر إلى تنوّع المشترين بين سكان الإمارات ومستثمرين أجانب».



وتابع: «على المستوى العام، استطاعت المجموعة بيع أكثر من 80% من وحدات مشروع (بينينسولا 1) خلال شهرٍ واحد من تاريخ إطلاقه في أكتوبر الماضي، وهو ما يؤكد استمرار المنحنى الصاعد للقطاع العقاري».



مؤشر إيجابي

في السياق ذاته، قال محمد العوضي من «شركة دبي الجنوب للعقارات»، إن مستوى المبيعات حقق نمواً بخمسة أضعاف خلال الفترة المنقضية من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، في مؤشر على الخروج من تداعيات أزمة «كورونا».

وأضاف: «يتواجد في المنطقة السكنية لـ(دبي الجنوب) حالياً أكثر من 25 ألف نسمة يقطنون 50 مبنى و300 (تاون هاوس) بواقع 6000 وحدة سكنية».



مكانة السوق

إلى ذلك، قال المستشار العقاري محمد الحفيتي، إن تواجد فعاليات «سيتي سكيب» على أرض الحدث العالمي «إكسبو 2020 دبي»، عزز مكانة السوق العقارية، واستمرارية النتائج الإيجابية لهذه السنة، إذ ساعد وجود الحدث هناك في تعريف وفود الدول المشاركة في المعرض، على النهضة العمرانية في دبي عبر «سيتي سكيب جلوبال».

وأكد أن هذه المعارض تساعد في رسم ملامح القطاع خلال السنوات المقبلة، من استخدام للتنقيات الحديثة مثل «بلوك تشين»، والتحول الرقمي في الخدمات المختلفة.

وأضاف: «الجميل في وجود مثل هذه المعارض أيضاً، هو عودة الحياة للأنشطة، والجو الإيجابي السائد بين المستثمرين والمقيمين في الإمارة، ما يعكس الثقة في القيادة، ومستقبل دبي التي كما عهدناها سبَّاقة في تدارك الصعاب».

ورأى أن «سيتي سكيب» أسهم في مناقشة تغيرات السوق الحالية، ومرحلة ما بعد «كوفيدــ19»، وكيفية نجاح دبي في الاستفادة من الجائحة، بتوفير فرص استقرار وجذب للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم، بما فيهم أصحاب الثروات.

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