«أراضي دبي» تُطلق مشروع تصنيف المباني الشامل

المصدر: مدحت السويفي ■ دبي

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة في إدارة المساحة في قطاع التسجيل والخدمات العقارية، مشروع تصنيف المباني، وذلك على هامش معرض «سيتي سكيب 2021»، الذي اختتم فعالياته أمس.

وأوضحت الدائرة أن المشروع يغطي 150 ألف قطعة أرض، تمثل إجمالي قطع الأراضي الموجودة في إمارة دبي، والتي تشمل فئات الأصول السكنية والتجارية والصناعية والاستخدامات المشتركة، مشيرة إلى استكمال مسح 28 ألفاً و835 مبنى، و102 فيلا و523 فيلا، و61 ألفاً و321 أرض فضاء، و773 موقفاً للسيارات، و6943 قطعة أرض تحت الإنشاء.

وبينت أن المشروع اعتمد على خمسة معايير، بهدف تحقيق أعلى درجات الدقة في المسح، تشمل المعايير الهندسية والفنية، الاستدامة، التوثيق، الصحة والسلامة، والإدارة والمالية.

وأضافت أنه اندرج تحت كل معيار عدد من الأسئلة لاستنباط البيانات، بلغ عددها الإجمالي 64 سؤالاً، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب، من حيث عدد النجوم التي يستحقها من (1 إلى 4 نجوم)، إضافة إلى المعيار الخاص (4 بلاس) للمباني التي تراعي أعلى معايير الاستدامة الخضراء، لافتة إلى أن التصنيف يعتمد على المرافق المتاحة وجودة صيانة المبنى، مثل مواقف السيارات والمصاعد وتكييف الهواء والواجهة وما إلى ذلك.

وقال مدير عام «أراضي دبي»، سلطان بطي بن مجرن: «ننطلق في هذا المشروع من الرؤية المميزة للقيادة الرشيدة، في دعم وتمكين دبي وجهة استثمارية أولى عالمياً».

إلى ذلك، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الإقبال الكبير والمشاركة القوية في معرض «سيتي سكيب 2021»، يعكسان عمق الثقة بالاقتصاد الوطني.

وشهد اليوم الأخير للمعرض، توقيع الدائرة مذكرتي تفاهم جديدتين لأمين الترويج العقاري، إضافة إلى تجديد أربع مذكرات تفاهم أخرى في السياق ذاته، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى مع «مؤسسة أماكو العقارية» السعودية، لتكون الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، فيما أبرمت الدائرة المذكرة الثانية مع «إيمكس للوساطة العقارية» الروسية.

وجدّدت الدائرة مذكرات التفاهم مع أربعة مكاتب أمناء ترويج عقاري أخرى، هي: «فرونت ديسك للعقارات» من الولايات المتحدة، وأمين الترويج الدولي شركة «ميداليون أسوسيات»، و«دبي لينك ريل إيستايت» من كندا، و«كيو 4 كنسلتنس» من الهند.

• سلطان بن مجرن: «ننطلق من الرؤية المميزة للقيادة الرشيدة في دعم وتمكين دبي وجهة استثمارية أولى عالمياً».

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