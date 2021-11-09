إقبال كثيف في اليوم الأول لـ "سيتي سكيب جلوبال" بدورته الاستثنائية في إكسبو 2020 دبي

المصدر: مدحت السويفي – دبي

شهد اليوم الأول من معرض "سيتي سكيب جلوبال" في دورته الاستثنائية والتي تقام لأول مرة في تاريخه في معرض إكسبو العالمي (دبي 2020) ، إقبال كثيف من زوار المعرض إكسبو 2020 دبي.

وامتلأت أجنحة المعرض بعدد كبير من المستثمرين الراغبين في التعرف على الفرص التي يزفرها مطورو العقارات في دبي في هذه الدورة.

وأشار مراقبون للقطاع العقاري، أن الدورة الحالية هي دورة استثنائية بكل المعايير بالنسبة للمعرض العالمي، وذلك لأنه أول مرة يقام في معرض إكسبو العالمي وأو لمرة يقام في دبي المدينة الاستثنائية والتي تعتبر النهضة العمرانية الحديثة أهم معالمها.

وأكد هؤلاء إلى أن انعقاد المعرض يأتي من خلال حضور الجمهور ليؤكد عودة الحياة الطبيعية إلى السوق العقاري تداعيات جائحة «كوفيد 19» وتعافيه من آثارها، ولا سيما بعد تسجيل عقارات دبي مبيعات غير مسبوقة، وبخاصة فيما يتعلق بالمنتجات العقارية ذات المستوى العالي.

إقبال كثيف من زوار معرض إكسبو 2020 دبي، للتعرف على الفرص العقارية الموجودة في معرض سيتي سكيب جلوبال والذي يقام داخل أرض المعارض باكسبو#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/qIjpOKwWtk — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) November 9, 2021

وإلى ذلك المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، افتتح معالي مطر محمد الطاير، فعاليات الدورة 21 من معرض "سيتي سكيب جلوبال" في مركز المعارض بمنطقة إكسبو 2020، ويستمر حتى الخميس المقبل.

وتتميز النسخة الجديدة للمعرض على صعيد المشاريع والشركات المشاركة الواسعة.

ويُعد «سيتي سكيب جلوبال» واحداً من أهم المعارض التي يتطلع المطور العقاري والمستثمر لانعقاده سنوياً، ولا سيما أنه يتيح اللقاء المباشر بين طرفي التعاقد العقاري ويفتح الباب أمام انعقاد شراكات نوعية بين الشركات العاملة في مختلف الأنشطة العقارية هذا غير ما يوفره من فرص استثمارية نوعية للراغبين في التملك الحر.

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