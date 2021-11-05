أسواق الذهب تشهد طلباً على السبائك من الأوزان الصغيرة

سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضات راوحت قيمتها بين درهم و1.5 درهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 217.25 درهماً بانخفاض قدره 1.5 درهم، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، في ما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 204.25 دراهم بتراجع بلغ 1.25 درهم.

بدوره، وصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 194.75 درهماً بانخفاض قدره 1.25 درهم، بينما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 167 درهماً بتراجع بلغ درهماً واحداً.

وكشف مسؤولو منافذ بيع ذهب ومجوهرات لـ«الإمارات اليوم» أن الأسواق شهدت أخيراً نمواً في الطلب على سبائك الذهب من الأوزان الصغيرة، تزامناً مع الاحتفالات بمهرجان الأضواء «ديوالي»، معتبرين الإقبال على السبائك، توجهاً جديداً لأنماط الشراء في تلك المناسبة، التي كانت عمليات الشراء فيها تركز على المشغولات الذهبية، يليها العملات.

احتفالات «ديوالي»

وقال مدير محل «مجوهرات ديكن»، أشوك بويت، إن احتفالات مهرجان الأضواء «ديوالي»، أول من أمس الخميس والجمعة، انعكست إيجاباً على الأسواق، لافتاً إلى أن المناسبة شهدت تحولاً جديداً في أنماط الشراء لدى المتعاملين، خلال العام الجاري، تمثل في ارتفاع الطلب على السبائك الذهبية من الأوزان الصغيرة (24 قيراط)، والتي تصلح للادخار.

وأضاف أن الأسواق شهدت أيضاً طلباً على المشغولات الذهبية، لا سيما المصنعة من عيار 22 قيراطاً، مرجعاً نمو الطلب على سبائك الذهب، إلى تأثيرات جائحة «كوفيدــ19» على سلوك بعض المتعاملين الذين أصبحوا يميلون للمنتجات التي تصلح كهدايا، وفي الوقت نفسه ذات قيمة عالية للادخار في مختلف الأوقات، لا سيما من تسجيل الذهب لمعدلات ارتفاع كبيرة عالمياً خلال فترات ذروة الجائحة.

أوزان صغيرة

من جهته، أكد مدير «محل فاماس للمجوهرات»، تاغي هدايات زاده، أن مهرجان الأضواء أسهم بدعم استمرارية النمو الإيجابي للمبيعات في الأسواق، لكون الاحتفال يستمر أياماً. وأوضح أن معظم مبيعات المشغولات الذهبية تركزت في الطلب على المنتجات من عيار 22 قيراطاً، في ما تركزت هدايا السبائك في الأوزان الصغيرة.

ولفت إلى أن الأسواق شهدت كذلك نمواً في الطلب من قبل السياح لأسواق الدولة خلال الفترة الحالية سواء من المشغولات الذهبية أو من المجوهرات.

توجه جديد

في السياق نفسه، قال مدير «شركة دهكان للمجوهرات»، جاي دهكان، إن الأسواق شهدت نمواً في الطلب على السبائك الذهبية الصغيرة من عيار 24 قيراطاً، إضافة إلى المشغولات المصنعة من عيار 22 قيراطاً، والتي تصدرت معاملات الشراء، نظراً لتفضيل المتعاملين من جنسيات آسيوية شراءها، خصوصا خلال احتفالات مهرجان الأضواء.

وأوضح أن الطلب على السبائك الذهبية توجه جديد ملحوظ خلال هذه المناسبة، وبنسب أقل العملات، وهو ما يمكن تفسيره بأن معظم المتعاملين أصبحوا يميلون للمنتجات التي تصلح كهدايا ذات قيمة للادخار، أو يمكن إعادة بيعها بأسعار أفضل، وهو ما تحققه السبائك الذهبية مقارنة بالعملات أو المشغولات، لا سيما أن السبائك تباع دون ضريبة، ولا تطبق عليها نظام المصنعية بشكل مماثل للمشغولات.