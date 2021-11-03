200 مليار درهم قيمة أصول هيئة «كهرباء دبي»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أفاد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بأن «الهيئة حققت نتائج عالمية في مؤشرات الأداء الفنية و المالية تضاهي كبريات الشركات الخدماتية العالمية، ونجحت في تنويع مصادر الدخل عبر مشاريع رائدة في مجالات مختلفة في مجال الطاقة والمياه، وفق أعلى معايير الاعتمادية والكفاءة»، لافتا إلى أن «الهيئة وتتمتع بأداء مالي قوي مدعومة بأصول تصل لنحو 200 مليار درهم».

وأشار في بيان للهيئة أخيرا عقب قرار إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي خلال الأشهر المقبلة، إلى أن الهيئة لديها أكثر من مليون متعامل، وعدد الحسابات الجديدة ينمو بنحو 7% سنوياً، ولدينا استثمارات بأكثر من 86 مليار درهم على مدى خمسة أعوام لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في الإمارة عبر استراتيجية واضحة وخارطة طريق لتحويل دبي إلى مركز للتميز في التقنيات الجديدة اللازمة والضرورية لتحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية والوصول إلى نسبة 100٪ من الطاقة النظيفة بحلول عام 2050«.

وأضاف أن"الهيئة نجحت في كسب ثقة كبار المستثمرين للعمل في المشروعات الكبرى التي ننفذها لا سيما في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة بنظام المنتج المستقل، والتي استقطبت الهيئة من خلالها نحو 40 مليار درهم، وتعمل الهيئة من خلال محفظة المشاريع المتنوعة التي تملكها على تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة؛ حيث تجمع في عملها بين مختلف التقنيات الإحلالية، مع التركيز على تنويع مزيج الطاقة".

وأكد أن"إدراج الهيئة في سوق دبي المالي يؤكد ثقة المستثمرين العالميين في حكومة دبي والمؤسسات التابعة لها، والمركز القوي الذي تتمتع به الهيئة، مشيراً إلى أن هذا الإدراج سيساعد الهيئة على توسيع قاعدة أعمالها وسيسهم في توفير وظائف جديدة للمواطنين ويدعم قطاع الأعمال ويعزز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص ويشجع الإبداع والابتكار، ويعزز مكانة دبي منصة عالمية رائدة لجذب الاستثمارات العالمية ووجهة سياحية رئيسية بما يدعم خطة دبي الحضرية 2040 التي تهدف إلى جعلها المدينة الأفضل للحياة".

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