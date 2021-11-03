"اتصالات" تفوز بلقب "أفضل مُزوّد للخدمات والمبيعات بالجملة في الشرق الأوسط"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة اتصالات، عن فوزها بلقب "أفضل مُزوّد للخدمات والمبيعات بالجملة في الشرق الأوسط" خلال حفل جوائز "غلوبال كاريير 2021".

وتعد "جلوبال كاريير" من أبرز الجوائز في قطاع الاتصالات بالجملة، حيث انعقد الحفل هذا العام في بث مباشر شهد حضوراً شخصياً من المشاركين في لندن إلى جانب مؤتمر "كاباسيتي أوروبا".

وتعد مجموعة اتصالات المزود الرائد لخدمات البيع بالجملة، وهي تدير شبكة اتصالات عالمية ومراكز بيانات متطورة.



وتتضمن أعمال المجموعة الخدمات المتميزة بما في ذلك المكالمات الصوتية، والبيانات، وخدمات التجوال، وخدمات الهاتف المتحرك بما فيها خدمات الرسائل النصية وخدمات الأقمار الصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في المجموعة، علي أميري: "نعتز بالحصول على هذه الجائزة التي تسلط الضوء على قدرات شبكات اتصالات الدولية ومدى انتشارها وجودتها وبنيتها التحتية المتطورة، إضافة إلى تمتعها بمجموعة واسعة من الشركاء حول العالم".

وأضاف أن "هذه الجائزة تعكس ثقة عملائنا وشركائنا بالحلول التي نقدمها وتجسّد أيضاً مواصلة سعينا لتقديم الخدمات الدولية ذات الجودة العالية والمبتكرة".

وعكفت إدارة المبيعات بالجملة في مجموعة اتصالات على الاستثمار بأحدث التقنيات والبنى التحتية التي تعزّز مسيرة التحول الرقمي، مع التركيز على تطوير تجارب العملاء وتزويدهم بحلول مرنة للخدمة الذاتية.

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