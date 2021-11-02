«دبي للطيران 2021».. المعرض الجوي الوحيد الذي يقام منذ بدء «كوفيد-19»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لـ«معرض الطيران في دبي»، اجتماع اللجنة الدوري، لبحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية تمهيداً لانطلاق فعاليات المعرض الذي يقام في الفترة بين 14 و18 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1200 عارض دولي.

وبحث الاجتماع فعاليات المعرض والترتيبات التي تتخذها الجهات المعنية، حيث أطلع المسؤولون المعنيون سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على الاستعدادات والخطوات والإجراءات التي اتخذوها حتى الآن، كل في مجال اختصاصه، لإنجاح الحدث.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بجهود جميع الجهات المعنية، الهادفة إلى إنجاح هذا الحدث الدولي، والوصول به إلى ما هو عليه الآن.

من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة العليا للمعرض، محمد عبدالله أهلي، كفاءة الإجراءات المتخذة لتوفير جميع سبل النجاح وحسن التنظيم، خصوصاً ما يتعلق منها بالعروض الجوية.

وأوضح أن معرض عام 2021 سيكون الأفضل بكل المقاييس في تاريخ هذا الحدث، نتيجة لتراكم الخبرات التي اكتسبتها جميع الجهات المعنية، وقدرتها على التعامل مع أكبر الأحداث العالمية، إذ يعد «معرض دبي للطيران» في الوقت الحالي المعرض الجوي الوحيد الذي يقام منذ بدء جائحة «كوفيد-19».

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