«بيوت» يرصد المباني الأكثر طلباً لاستئجار «استوديو» في «بحيرات جميرا»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

حدّد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، المتخصص بالعقارات، عدداً من المباني السكنية التي حظيت بطلب أكثر من غيرها، بالنسبة للباحثين عن فئة «استديو» للإيجار في منطقة «أبراج بحيرات جميرا»، التي يتعدى عدد أبراجها 60 برجاً.

المساحات الصغيرة

وأشار التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن مبنى «غولد كريست فيوز» يعتبر من أكثر المباني طلباً في تلك المنطقة، بالنسبة للمساحات الصغيرة دون (400 قدم مربعة)، وذلك لقربه من أبرز معالم الجذب السياحي في المنطقة، بما في ذلك «نخلة جميرا» و«دبي مارينا»، إذ بلغت نسبة البحث عن «استوديو» للإيجار في هذا البرج 42.23%، ومتوسط القيمة الإيجارية 33 ألف درهم سنوياً.

وجاء برجا «بوابة دبي الجديدة (1) و(2)» في المرتبة الثانية، بنسبة بحث بلغت 30.84%، ومتوسط قيمة إيجارية تبلغ 31 ألف درهم سنوياً.

كما سجل برج «غولد كريست إكزيكيوتيف» بموقعه الاستراتيجي، بالقرب من «مدينة دبي للإعلام»، نسبة بحث وصلت إلى 26.93%، ومتوسط قيمة إيجارية بلغت 33 ألف درهم سنوياً.

المساحات المتوسطة

أما بالنسبة للفئة المتوسطة التي تراوح بين 400 و600 قدم مربعة، فقد تقدمها برجا «بوابة دبي الجديدة (1)و (2)»، بنسبة بحث على الموقع بلغت 44.7%، ومتوسط قيمة إيجارية تبلغ 33 ألف درهم سنوياً.

وجاء برج «ليك فيو» في المرتبة الثانية في قائمة أفضل المباني لاستئجار «استوديو» في «أبراج بحيرات جميرا» بمساحة متوسطة، بنسبة بحث على الموقع وصلت إلى 32.54%، ومتوسط قيمة إيجارية تبلغ 33 ألف درهم سنوياً.

وسجل برج «ليك تراس»، الذي يتألف من 40 طابقاً، نسبة بحث وصلت إلى 22.76%، ومتوسط قيمة إيجارية تبلغ 36 ألف درهم سنوياً.

المساحات الكبيرة

تقدم برج «لاجونا»، الذي يتكون من 40 طابقاً، الأبراج التي توفر مساحات كبيرة تجاوز 600 قدم مربعة لفئة «استوديو» في منطقة «أبراج بحيرات جميرا»، بنسبة بحث تصل إلى 84.33%، ومتوسط قيمة إيجارية تبلغ 39 ألف درهم سنوياً. وحل برجا «بوابة دبي الجديدة (1) و(2)»، في المرتبة الثانية، بنسبة بحث على الموقع وصلت إلى 15.67%، ومتوسط قيمة إيجارية تبلغ 38 ألف درهم.

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