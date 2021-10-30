«المالية»: 222% نمواً في المنح الخارجية للإمارات خلال الربع الثاني

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية، نمواً كبيراً في المنح التي تقدمها دولة الإمارات، للدول الخارجية والمؤسسات الدولية، بلغت نسبته 222%، حيث سجلت خلال الربع الثاني من العام الجاري منفرداً 266.2 مليون درهم، وذلك في نهاية يونيو الماضي، مقارنة مع 82.7 مليون درهم خلال الربع الأول.

ووفقاً لإحصاءات مالية الحكومة لدولة الإمارات، والتي تضم الميزانية الاتحادية مضافاً إليها ميزانيات الحكومات المحلية السبع، فقد بلغ إجمالي المنح التي تقدم على شكل مساعدات دون مقابل خلال العام 2020، مكتملاً 3.97 مليارات درهم.

وبينت الأرقام أيضاً نمواً في الإعانات المالية خلال فترة المقارنة، إذ سجلت في الربع الثاني منفرداً ما قيمته 7.89 مليارات درهم، مقابل 6.69 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام ذاته، بزيادة قدرها 1.2 مليار درهم، تعادل نمواً فصلياً نسبته 18%.

وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تصنف دولة الإمارات بأنها أكبر مانح مساعدات إنسانية في العالم نسبة إلى دخلها القومي.

ويرتكز الهدف الأساسي للمساعدات الخارجية لدولة الإمارات على الحد من الفقر، وتحسين حياة المجتمعات الأقل حظاً، وتخفيف حدة الفقر بها، ونشر الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة، وتنمية علاقات الإمارات مع الدول الأخرى، سواء تلك التي تتلقى المساعدات من دولة الإمارات، أو الدول المانحة الأخرى التي تتعاون معها، إضافة إلى تشجيع قيام علاقات اقتصادية مع الدول النامية، تقوم على تحقيق المنافع المتبادلة.

كما تسعى دولة الإمارات إلى تأسيس نهج جديد يقوم على تقديم المساعدات، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تصب في مصلحة الدول المستفيدة. وقد حددت قيادة الدولة نهجاً واضحاً يقوم على عدم ربط المساعدات الإنسانية التي تقدمها الدولة بالتوجهات السياسية للدول المستفيدة لها، بل تراعي في المقام الأول الجانب الإنساني الذي يتمثل في احتياجات الشعوب، ما جعل الدولة تحظى باحترام وتقدير بالغين في المحافل الدولية كافة.

وتركز الإمارات على ثلاثة مجالات أساسية، كحماية وتمكين المرأة، والنقل والبنية التحتية الحضرية، والتعاون الفني، لتعزيز فعالية الأداء الحكومي. وتعد تلك الموضوعات مجالات تتمتع فيها دولة الإمارات بنقاط قوة فيما يتعلق بتنميتها وتطويرها وقدرتها على إفادة الدول الشريكة من خبراتها السابقة.

الإعانات المالية سجلت في الربع الثاني ما قيمته 7.89 مليارات درهم.

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